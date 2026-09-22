Виплати на дітей до року: 226 тисяч родин вже подали заявки на отримання допомоги

За дев’ять місяців понад 226 тисяч родин подали заявки на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею одного року. Понад 183 тисячі родин уже отримують цю виплату.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Розмір щомісячної допомоги становить 7 тисяч гривень, або 10,5 тисяч гривень для родин, які виховують дитину з інвалідністю. Це цільові кошти, які можна витратити за визначеними МСС-кодами.

Програма "єЯсла" та інші види допомоги

Після того, як дитині виповнюється рік, сім'я може скористатися програмою "єЯсла". Розмір цієї виплати становить 8 тисяч гривень на місяць, а для родин із дітьми з інвалідністю — 12 тисяч гривень. Допомогу виплачують до досягнення дитиною трирічного віку за умови виходу одного з батьків на роботу на повний робочий день. На цю програму подали заяви понад 26 тисяч родин.

Окрім цього, запроваджено такі види допомоги:

допомога у зв'язку з вагітністю та пологами у розмірі 7 тисяч гривень, на яку подали заявки понад 76 тисяч жінок, а 50 тисяч із них уже отримують кошти;

збільшена допомога при народженні дитини у розмірі 50 тисяч гривень, яку вже отримали майже 86 тисяч жінок.

Особливості отримання та використання коштів

Із серпня отримувачам дитячих виплат доступна Дія.Картка "Турбота про дитину". На неї надходять усі цільові види допомоги. При цьому термін використання коштів скасовано, тому родина може скористатися грошима тоді, коли вони знадобляться для дитини.

Нагадаємо, у березні держава розпочала перерахування коштів родинам із дітьми: щомісячні виплати становлять від 7 до 8 тисяч гривень залежно від виду допомоги.