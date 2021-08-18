Газопроводы Украины хотят заполнять биогазом. Потенциал есть — где брать инвестиции?

Газопровод "Северный поток-2" уже почти готов и мало кто сомневается, что он будет запущен. Пока США ведут переговоры с Германией относительно достройки скандального газопровода, Украина уже подсчитывает убытки. Но исправить ситуацию может производство собственного биогаза — потенциал в Украине более чем достаточный, чтобы покрыть хотя бы внутренние потребности.

Кроме различных политических рисков достройка "Северного потока-2" означает для Украины также потерю транзита. Фактически Россия уже планомерно снижает транзит газа через Украину, и, вероятнее всего, транзитный контракт, подписанный с "Газпромом" в конце 2019 года, станет для Украины последним.

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Украина не только потеряет $3 млрд в год, но и будет вынуждена что-то делать со своей ГТС, которая строилась еще во времена СССР и является частью распределительной системы газа. Низкое давление газа в трубе делает содержание газотранспортной системы невыгодным, и ее оператору придется либо ее оптимизировать, либо искать ей другое применение. Скорее всего, часть украинской ГТС все же будет разобрана, так как Украина потребляет лишь 30 млрд куб. м газа в год, а ГТС предназначена для транспортировки 130 млрд куб. м.

На фоне развития зеленых технологий и перехода Запада на зеленую энергетику появляются новые идеи использования украинской ГТС, например, транспортировка водорода, который считают одним из наиболее перспективных источников энергии. Оператор ГТС уже даже заключил с Европейским банком реконструкции и развития соглашение о сотрудничестве в продвижении разработки и использовании низкоуглеродного водорода в Украине.

Более перспективным источником зеленой энергии в украинских реалиях является биогаз. В Украине огромные площади сельскохозяйственных земель и развитый аграрный сектор, вокруг которого сформировалась своя экосистема. Поэтому вполне логично, что из отходов с/х производства, а также из другого аграрного сырья можно было бы производить 7,8 млрд куб. м биогаза, чтобы использовать его в промышленности и экспортировать в страны Европейского Союза, не уплачивая углеродный налог. Или же этот газ можно было бы поставлять через украинскую ГТС потребителям в Европу.

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Биометан — это тот же природный газ, но дешевле

Генеральный директор Оператора ГТС Сергей Макогон считает, что Украине стоит начать с доступных технологий и не ждать, пока увеличатся объемы производства других возобновляемых газов, в частности зеленого водорода.

"Биометан — это тот же метан, но полученный не из газовых месторождений, а образованный в процессе метанового брожения биомассы или биоотходов, твердых и жидких органических отходов. Этот вид топлива экологичнее бензина или дизеля и значительно доступнее других возобновляемых источников энергии. Кроме того, использование существующей газовой инфраструктуры предлагает экономически эффективное решение для потребителей", — говорит Макогон.

По его словам, Украина может предложить самое дешевое сырье для производства биометана. Стоимость биогазовых проектов — примерно 2,5-3 тыс. евро на 1 кВт электрической мощности. Аналогичные инвестиции нужны и в биометановый завод с системой очистки биогаза от СО 2 .

По мнению Макогона, их будут строить в первую очередь отечественные инвесторы, так или иначе связанные с сельским хозяйством. Также ими могут заинтересоваться энергетические компании, которые договорятся с владельцами сырья.

При этом в пресс-службе оператора ГТС отмечают, что биометан по своим физико-техническим характеристикам соответствует нормативно-правовым актам на природный газ. Поэтому существующие производители биометана при условии приведения полученного биогаза в соответствие с требованиями стандартов имеют право на беспрепятственный доступ к ГТС.

В то же время там отмечают, что биометан пока сложно отличить юридически от природного газа, то есть он не будет иметь соответствующих гарантий происхождения, а это воспрепятствует проведению торговых операций. Все должен исправить законопроект №5464, который создаст необходимые правовые условия для производства, экспорта и торговли биометаном (на данный момент рассматривается профильным комитетом. — Delo.ua).

"Потенциал производства биометана в Украине составляет 7,8 млрд куб. м в год, что может покрыть почти 25% текущих потребностей страны в природном газе. По состоянию на конец 2020 году в Украине действовало 68 промышленных биогазовых станций, которые, по данным Биоэнергетической ассоциации Украины, суммарно произвели 230 млн куб. м. Эти станции не подключены к ГТС или ГРМ", — говорят в пресс-службе Оператора ГТС.

Также там отмечают, что крупнейшие производители биогаза готовы инвестировать в развитие производства при условии создания соответствующих правовых и технических условий. А интерес со стороны крупных европейских энергетических игроков создает необходимые экономические стимулы для потенциальных отечественных производителей, для которых открывается возможность экспорта биометана на рынок ЕС.

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Как в Украине уже замещают природный газ биометаном

Заместитель главы правления агрохолдинга МХП Александр Домбровский, который также является президентом компании "МХП Эко Энерджи", говорит, что компания эксплуатирует два биогазовых комплекса.

В 2013 году был запущен "Орель-Лидер" мощностью 5,5 мВт, а в декабре 2019-го МХП ввел в эксплуатацию биогазовый комплекс "Биогаз Ладыжин" мощностью 12 мВт. В настоящее время МХП производит электро- и тепловую энергию из отходов птицеводства.

Однако после того как в компании научились производить биогаз, в МХП пришли к пониманию, что могут делать и биометан, который по своим характеристикам не уступает природному газу.

Также компания заинтересована в развитии технологии биологической метанизации зеленого водорода, которая позволит повысить эффективность биогазовых установок, а также существенно увеличить объемы производства чистой энергии.

"Общий потенциал замещения импортного природного газа украинским биометаном составляет около 8 млрд куб. м в год. Но если говорить о биометане, зеленом водороде, синтезе технологий, то эта цифра увеличится. В 2019 году мы импортировали энергетических ресурсов (уголь, нефть, дизтопливо, бензин, ядерное топливо) на $15 млрд. Эти деньги взяты из украинской экономики и фактически инвестированы в экономики других стран. Представьте, что мы стали энергетически независимыми и нам не нужно платить эти миллиарды. Уже сегодня многие компании в Европе готовы покупать украинский биометан по достаточно высокой цене, чтобы сокращать выбросы CO2 и получать экологическую выгоду. Это уже становится мощным экспортным ресурсом и не влияет на повышение цен на энергоресурсы на внутреннем рынке Украины", — говорит Домбровский.

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Очень дорого для Украины

Оптимизм относительно быстрого развития этой отрасли в Украине не разделяет основатель консалтинговой компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль. По его словам, главным сдерживающем фактором в этом вопросе будет экономика.

"При производстве биометана содержание метана в газовой смеси составляет 60-70%. Чтобы закачать этот газ в ГТС долю метана в нем нужно довести до 90%. Очистка и является самой дорогой издержкой в структуре производства биогаза", — говорит Кобаль.

По его словам, на выходе такой газ будет стоить $600-700 за тыс. куб. м. Это дороже нынешней рекордно высокой цены на газ, поэтому мало кто захочет строить дорогие биогазовые установки без гарантии сбыта газа по высокой цене.

С Кобалем согласен и директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. Он считает, что биогаз из-за высокой стоимости лучше всего использовать в непосредственной близости к его производству.

"Считается, что энергия, полученная из возобновляемых источников, должна вводиться в систему. На мой взгляд, это ошибочный подход. Такую энергию нужно использовать на месте производства. Если у вас солнечная батарея на крыше, то вы должны обеспечить себя. Если у вас солнечная электростанция в районе, то электроэнергия должна направляться в район, а не отпускаться в систему. Так же и биогаз. Если у вас ферма, то биогаз нужно использовать, чтобы обеспечивать эту ферму тепловой энергией и горячей водой. Предназначение этого биогаза — использование на месте производства", — говорит Рябцев.

Скептицизм разделяет и сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. По мнению эксперта, столь амбициозные планы по производству биогаза не могут быть реализованы в Украине в ближайшее время.

"Планы — это прекрасно, но они могут быть реализованы через 10 лет, не раньше. У нас пока нет мощностей по производству биогаза, чтобы закачать его в ГТС", — говорит Марунич.

По его словам, для производства большого объема биогаза Украине нужны будут огромные инвестиции для строительства заводов. Получение этих инвестиций как из-за рубежа, так и от отечественных инвесторов может быть осложнено существующими долгами перед зеленой генерацией.

"Украинские инвесторы уже начали игры с ВИЭ, получили 20 млрд грн долга, которые еще непонятно когда заплатят ВИЭ. Все очень шатко. Это очень большие деньги. Это очень классно работает в богатой Германии, но в Украине все не так", — говорит Марунич.

Однако при этом он отмечает, что европейский зеленый курс окажет существенное влияние на всех торговых партнеров ЕС. Таможенная политика Евросоюза сможет заставить Украину хотя бы частично перейти на зеленые рельсы. В том числе это будет стимулировать развитие производства биогаза в Украине. Вопрос лишь в том, кто будет его покупать и по какой цене.

Биогаз интересен строителям и сталеварам

В свою очередь аналитик информационно-аналитического ресурса ГМК-центр Андрей Тарасенко отмечает, что уже сейчас некоторым украинским отраслям интересен биогаз как ресурс, который позволит стать им углеродно нейтральными. Так, металлурги осваивают технологию выплавки стали DRI (производство железа путем прямого восстановления из оксидов. — Delo.ua), благодаря которой можно сократить выбросы углекислого газа по сравнению с более традиционными методами, такими как производство в доменной печи и конвертер. Если производить сталь по технологии DRI с применением биогаза, то можно достичь и нулевых выбросов. Также биогазом как сырьем для своих печей интересуются производители цемента.

Тарасенко считает, что наибольшего развития эти технологии достигнут в период с 2030 по 2060 год.

"Национальный план Украины предполагает достижение страной углеродной нейтральности до 2060-го. Поэтому в перспективе с 2030 по 2060 год эти технологии будут очень активно у нас развиваться. Кроме того, ЕС уже ввел углеродный налог, похожие механизмы собираются вводить в США. Таким образом постепенно весь мир придет к модели, при которой торговать товарами, произведенными не при помощи чистых технологий, будет нельзя", — говорит Тарасенко.

Он подчеркивает, что именно поэтому биогаз и является очень перспективным. Некоторое количество биогаза может потребляться уже сейчас, однако после 2030 года мотивация промышленности его применять существенно увеличится.

Степан Крьока, специально для Delo.ua