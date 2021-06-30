Бизнес на костях. Как устроен первый в Украине завод по переработке отходов животноводства

В городке Буск, что на Львовщине, на днях открыли первый в Украине современный комплекс по переработке отходов животноводства. Инвесторы выбрали для строительства Буск на Львовщине, поскольку он расположен в эпицентре аграрных предприятий региона. Там развитая дорожная инфраструктура и хороший доступ к источникам сырья. Также немаловажным фактором стала близость к странам Евросоюза, а значит, к потенциальным рынкам сбыта продукции. В FeedNova — компании, которая владеет заводом — отмечают, что местные власти не только не противились строительству нового предприятия, но и всячески этому способствовали. Строительство финансировали ряд инвесторов — несколько из Украины и один из Нидерландов: EFI Group, UMG Investments и Mada Participations B.V.

Сама идея постройки завода появилась 5 лет назад. Три года длился этап проектирования, согласования, экологического согласования, общественных слушаний, поиска инвестиций, выбора технологий. Еще два года предприятие строили и 23 июня открыли. И хотя ему еще предстоит выход на проектную мощность, инвесторы видят в этой сфере потенциал и в ближайшие несколько лет хотят построить еще два завода.

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Скотоводство и его отходы

Украина — один из крупнейших европейских производителей мяса. Ежегодно наши агропредприятия производят до 2 млн тонн мяса в год. Также мы являемся одним из лидеров экспорта мяса птицы в страны ЕС. И хотя экономический кризис не обошел животноводческую отрасль, есть все основания предполагать, что мировые тренды позволят украинскому скотоводству быстро восстановиться и активно развиваться.

Животноводство довольно дорогой бизнес. Помимо того, что перед забоем на мясо скот надо вырастить, выкормить и проследить, чтобы он не заболел, украинский животновод должен позаботиться еще и об утилизации отходов.

Дело в том, что порядка 40% сырья в процессе забоя скота и производства мясных изделий — это побочные продукты, которые не востребованы мясной промышленностью. В эту категорию попадают шкура, кости, кровь, кишки, содержимое желудочно-кишечного тракта, жир-сырец и прочее непищевое сырье.

Если просто где-нибудь сложить эти отходы горочкой рядом с населенными пунктами, то кроме неприятного запаха и антисанитарии может возникнуть ряд серьезных проблем. Гниющие отходы — рай для личинок насекомых, паразитов, а также разного рода бактерий, которые там активно размножаются, производя токсины. Со временем такой отстойник может превратиться в рассадник инфекций, создавая проблемы санитарно-эпидемического характера на много километров вокруг.

Время от времени неприятные прецеденты случаются, однако в целом государство пристально следит за тем, чтобы мясозаготовщики утилизировали непищевое сырье. Проще всего его сжечь или закопать в специально отведенном могильнике. Но скотомогильник также не самое экологичное решение этого вопроса: он может протечь в грунтовые воды и тем самым вызвать экологическое бедствие из-за размножившихся бактерий.

Однако есть и третий путь — такое на первый взгляд бесполезное сырье можно перерабатывать на полуфабрикаты, которые будут востребованы во многих отраслях промышленности. Продукты переработки применяются в химической промышленности, фармацевтике, а также могут быть сырьем для биодизеля и кормом для животных.

И хотя это может стать довольно прибыльным бизнесом, из-за дороговизны технологий позволить себе переработку отходов могут лишь гиганты индустрии. Из-за того, что в Украине не было переработчиков, которые брали сырье извне, небольшие мясозаготовительные компании вынуждены были платить утилизаторам, чтобы те сжигали или закапывали непищевое сырье.

Бизнес на костях

Компания FeedNova — первая и пока единственная в Украине компания, которая специализируется именно на переработке таких отходов. Предприятие будет принимать отходы животноводства и производить мясо-костную муку, костную муку, перьевую муку, кровяную муку и животные жиры. Позже эти полуфабрикаты будут продаваться предприятиям в различных отраслях, и там из них будут делать готовую продукцию.

"Украина была единственной страной, где развитый агросектор, но совсем нет такой индустрии. То есть были какие-то отдельные проекты, которые перерабатывали такое сырье. Но раньше не было крупного предприятия, которое принимает отходы извне", — говорит один из инвесторов завода Игорь Лиски.

По его словам, продукция завода востребована как в Украине, так и во всем мире. У компании уже есть заказы в Германию. Также есть договоренности с крупным производителем петфуда в Украине.

Кроме того, Лиски отмечает, что продукция завода будет востребована в фармацевтике, косметологии, а также у производителей разных видов комбикормов.

"С рынком сбыта проблем нет, главное, чтобы было сырье. Оно есть, и объем будет расти. Украина — это страна, где сельское хозяйство еще будет расти", — говорит инвестор.

Внутри: флотаторы и сепараторы

Мы побывали и внутри предприятия и решили показать, как именно на предприятии будут перерабатывать отходы животноводства.

Когда мясозаготовщики забивают животных, они по условиям договора должны собрать отходы в определенную емкость и охладить, чтобы потом передать их переработчикам в свежем виде. Переработчик забирает сырье на специальном транспорте, который позволяет в таком же свежем виде доставить сырье на завод (Фото: пресс-служба).

Приемный бункер для сырья ёмкостью 60 м3. Из этого бункера поток сырья конвейерами подается на металлодетектор и далее для измельчения в приемную емкость дробилки. Затем из дробилки сырье насосом подается на порционный котел.

После окончания процесса высушенная, насыщенная жиром масса выгружается из котлов варки/сушки в приемный бункер, из которого масса дозированно, через конвейер выгрузки, который оснащен секцией дренажа для жира и насосом, подается на пресс отжима жира.

Физико-химическая очистка стоков предназначена для снижения концентрации загрязнений методом напорной флотации по следующим группам загрязнений: ХПК, общий азот, фосфаты, жир. Обработанные реагентами стоки после трубного флокулятора, поступают в ёмкость флотатора, где происходит основной процесс седиментации и флотации при постоянной рециркуляции сатурированной воды.

Сатурационные насосы флотатора забирают часть очищенной сточной воды и повышают давление не менее 5,5 бар. Вода под давлением смешивается со сжатым воздухом в сатурационном баке. Насыщенная воздухом жидкость снова подаётся в рабочую емкость флотатора и смешивается с потоком неочищенных сточных вод на входе флотатора. В результате резкого сброса давления сатурационной воды происходит образование мелких воздушных пузырьков воздуха (диаметром приблизительно 50 микрон). Эти пузырьки закрепляются на образованных флоккулах загрязнений, в результате происходит поднятие их на поверхность флотатора. Всплывший шлам собирается в виде пенообразного слоя флотошлама на поверхности флотационного устройства и сбрасывается в приёмный карман флотошлама.

Частички загрязнений, которые имеют большой удельный вес, оседают на поверхность перегородок (ламелей) тонкослойного модуля и под своим весом опускаются на дно флотатора в виде осадка. Сбор донного осадка производится через клапаны сброса осадка.

Очищенные стоки переливаются в лоток очищенной воды и поступают на следующий этап очистки (на биологическую очистку стоков). Осадок и флотошлам сливаются в резервуар осадка.

Планы на будущее

В настоящее время на предприятии проводятся пусконаладочные работы. В июле завод начнет производить продукцию на одной линии, а в августе уже на двух. Позже на заводе планируют запускать по одной линии каждые два месяца.

Завод запустит все 6 линий и выйдет на проектную мощность в 220 тонн сырья в сутки в начале 2022 года. Перерабатывать предприятие будет сырье фермеров и агропредприятий западного региона Украины, а в ближайшие 3 года компания планирует запустить еще три таких завода. Два завода, которые будут построены в центральной и северной части страны, уже спроектированы, для строительства каждого из них понадобится 20 млн долларов.

При этом в компании видят большой рынок сбыта не только в Европе, но и в странах Азии. Самое главное в экономике компании — сырье, но в FeedNova верят в то, что украинская аграрная промышленность будет расти и развиваться, а вместе с ней будет развиваться и бизнес по переработке отходов.

Степан Крьока, специально для Delo.ua