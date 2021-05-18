Производитель кормов Edinstvo Group получит $20 млн от Diligent Capital Partners и FMO

Инвестиционный фонд Diligent Capital Partners (DCP) и нидерландский банк развития FMO договорились приобрести миноритарный пакет акций Edinstvo Group, ведущего производителя кормов для промышленных клиентов, фасованных комбикормов, премиксов, концентратов, кормовых добавок и дистрибьютора ветеринарных препаратов, вакцин для сельскохозяйственных животных и товаров для домашних животных в Украине.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Указано, что Edinstvo Group объединяет четыре комбикормовых завода (Диканский, Лохвицкий, Летичевский и АргоКом) и крупнейшего в Украине завода по производству премиксов "Инбел" (Novacore).

Предполагается, что инвестиции в размере $20 млн будут направлены на строительство завода по переработке сои, расширение мощностей по производству кормовых добавок и установку дополнительных линий по производству фасованного комбикорма.

Как ожидается, эти проекты снизят производственные затраты компании, увеличат производство фасованных кормов, а также будут способствовать созданию новых рабочих мест.

"Edinstvo Group является прекрасным примером успешной реализации бизнес-модели с высокой добавленной стоимостью в Украине, что в свою очередь поддерживает производство продуктов животноводства как для внутреннего потребления, так и для экспорта. Edinstvo Group имеет амбициозные планы по дальнейшему развитию, и мы рады выступить финансовым катализатором этих изменений", — отметил соуправляющий партнер Diligent Capital Partners Дэн Пасько.

В свою очередь в FMO также заявили, что заинтересованы в сотрудничестве с Edinstvo Group.

"Наша цель как банка развития — расширять возможности местных предпринимателей и поэтому мы надеемся внести свой вклад в следующий этап развития Edinstvo Group. Совместно с нашим партнером DCP мы стремимся укрепить компанию, расширить ассортимент товаров с добавленной стоимостью и способствовать созданию новых рабочих мест", — отметил Яап Рейнкинг, директор департамента прямых инвестиций FMO.

В Edinstvo Group сообщили, что рады получить таких "надежных и опытных партнеров" в реализации бизнес-планов.

"Инвестиционное соглашение позволит оптимизировать существующую бизнес-модель, усилить наши позиции на рынке, совершенствовать качество продукции и расширить ассортимент товаров с высокой добавленной стоимостью", — отметил соучредитель и член совета директоров Inter Edinstvo Holding Сергей Семеняченко.

Известно, что соглашение сопровождали советники международно-признанных компаний: Avellum, OMP, Eterna Law, адвокатское объединение Снарк — сопровождали юридическое направление, Deloitte — финансовое и налоговое, AVGroup — экологическое и социальное, Civitta — коммерческое.

Diligent Capital Partners (DCP) — фонд прямых инвестиций с фокусом на экспортно-ориентированные компании, агробизнес, а также компании из сектора потребительских товаров и услуг.

FMO — нидерландский банк развития. Как ведущий импакт-инвестор, FMO поддерживает рост частного сектора в странах и на развивающихся рынках с помощью инвестиций в амбициозные проекты и предпринимателей. Фокус FMO сосредоточен на трех секторах: финансовые учреждения, энергетика и агробизнес, пищевая промышленность и водные ресурсы. FMO является одним из крупнейших банков развития частного сектора, под его управлением — 9,3 млрд евро в более чем 85 странах мира.

Edinstvo Group — ведущий производитель кормов в Украине, ранее входивший в состав Inter Edinstvo Holding. Компания производит комбикорм для промышленных клиентов, широкий спектр фасованных комбикормов, премиксов, белково-витаминных концентратов и кормовых добавок, а также занимается дистрибуцией ветеринарных препаратов, вакцин и товаров для домашних животных. Продукция реализуется под торговыми марками "Щедрая нива", "Баланс Оптима", Feedline, BestMix, Provitan, "ТОП Корм", "MAX Эффект", FeedMix, Intelligent Nutrition, AnimAll.

Ранее сообщалось, что несколько бройлерных ферм "Комплекса "Агромарс" (село Гавриловка, Киевской области) выставлены на продажу.