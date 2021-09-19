Одесский припортовый завод останавливает работу — СМИ

Одесский припортовый завод (ОПЗ) останавливает свою работу.

Об этом заявил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков в комментарии "РБК-Украина".

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По его словам, попытки возобновить деятельность ОПЗ не увенчались успехом.

"Завод уже в процессе остановки. На сегодня причины две — переполненный склад карбамида и заоблачная цена сырья (природного газа)", — сообщил Щуриков.

При этом другие детали пока не раскрываются.

Известно, что прибыль ОПЗ за первые 6 месяцев 2021 года превысила 430 млн грн.

Ранее конкурс по выбору поставщика давальческого сырья для Одесского припортового завода приостановили, так как накануне завод получил определение хозяйственного суда Одесской области об обеспечении иска компании "Юнайтед энерджи", входящей в бизнес-группу олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, после полуторагодового простоя АО "Одесский припортовый завод" возобновил работу только в августе 2019 года. Запустить производство позволило заключение давальческого контракта с компанией "Агро Газ Трейдинг".

Летом 2020 года стало известно, что Одесский припортовый завод возвращает сотрудников на работу благодаря загрузке производства давальческим сырьем. При этом зарплата на предприятии только за первые 5 месяцев 2020 года, по сравнению с прошлым годом, выросла на 44%.

Как сообщалось, Наблюдательный совет ОПЗ сменил исполняющего обязанности главы предприятия 12 ноября 2020 года. Уволенный Синица руководил заводом с начала 2020 года.

ОПЗ находится в управлении Фонда государственного имущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации.