Правительство назначило нового руководителя "Одесского припортового завода"

Кабинет министров Украины назначил исполняющим обязанности председателя правления АО "Одесский припортовый завод" Николая Парсентьева.

Об этом говорится в обнародованном на Правительственном портале распоряжении Кабмина №1398-р от 11 ноября.

"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества относительно назначения Парсентьева Николая Николаевича исполняющим обязанности председателя правления — директора акционерного общества "Одесский припортовый завод", — говорится в распоряжении.

По информации ФГИ, Парсентьев имеет высшее образование в сфере инженерии химико-технологической отрасли и более 20 лет опыта управления предприятиями нефтехимической и газотранспортной отрасли.

В Фонде госимущества также сообщили, что предыдущее руководство ОПЗ "исполнило возложенные на него обязанности по обеспечению бесперебойной работы предприятия". Однако проведенный ФГИУ внеплановый внутренний аудит ОПЗ за январь-сентябрь 2020 года продемонстрировал ряд недостатков.

В частности, "бывший менеджмент ОПЗ не провел реструктуризацию задолженностей завода и конкурс по отбору поставщика давальческого сырья, осуществлял недостаточно эффективное управление непрофильными активами завода, а также предложил нереалистичный проект финансового плана на 2021 год".

Поэтому наблюдательный совет предприятия принял решение о смене председателя правления ОПЗ, пояснили в Фонде.

Теперь же перед новым руководством ОПЗ поставлены задачи относительно "расширения объемов производства и повышения рентабельности, оптимизации непрофильных активов, модернизации завода для повышения его инвестиционной привлекательности и подготовки к прозрачной приватизации".

"Нас не в полной мере удовлетворяет статус-кво, который существует на ОПЗ. Заводу необходима вторая волна повышения эффективности — увеличение объемов производства и валовых доходов, повышение рентабельности активов и реструктуризация долгов перед основными кредиторами для того, чтобы вообще устранить давальческую модель работы предприятия", — прокомментировал смену руководителя заместитель председателя Фонда госимущества Денис Кудин.

Напомним, 10 февраля 2020 года коллективу ПАО "Одесский припортовый завод" был представлен новый исполняющий обязанности председателя правления предприятия Николай Синица.

Как известно, ОПЗ специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода. Также занимается перегрузкой химической продукции. Государству в лице ФГИУ принадлежат 99,5667% акций предприятия. Несколько лет завод находится в списке предприятий, которые готовятся к приватизации.

Сообщалось, что в конце января 2020 года АО "Одесский припортовый завод" объявил по поручению председателя Фонда госимущества конкурс по отбору поставщика газа в объеме 50-60 млн кубометров в месяц на давальческих условиях для работы предприятия в мае-декабре этого года.

В июле по иску ООО "Торговый дом "Сокар Украина" Хозяйственный суд Одесской области вынес решение о приостановлении этого конкурса.

Напомним, что после полуторагодового простоя АО "Одесский припортовый завод" возобновил работу только в августе 2019 года. Запустить производство позволило заключение давальческого контракта с компанией "Агро Газ Трейдинг".

Летом 2020 года сообщалось, что Одесский припортовый завод возвращает сотрудников на работу благодаря загрузке производства давальческим сырьем. При этом зарплата на предприятии только за первые 5 месяцев 2020 года, по сравнению с прошлым годом, выросла на 44%.