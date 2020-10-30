"Агро Газ Трейдинг": ОПЗ произвел 1 миллион тонн карбамида с лета 2019

Компания "Агро Газ Трейдинг", которая поставляет природный газ на Одесский припортовый завод с лета 2019 года по давальческому договору, опубликовала информацию о том, что за указанный временной период ОПЗ произвел 1 млн тонн карбамида.

"Партнерские прозрачные отношения, установленные между ОПЗ и "Агро Газ Трейдинг", стали залогом установления производственных рекордов заводом. Высококачественная продукция ОПЗ пользуется спросом в различных уголках мира, включая страны Евросоюза, Северной Америки, Ближнего Востока, Азии и Африки. Валютные поступления от экспорта продукции ОПЗ делают свой вклад в стабилизацию платежного платежного баланса страны и увеличения налоговых отчислений в бюджеты всех уровней", — сказано в сообщении АГТ.

Договор между АГТ и ОПЗ на поставки газа рассчитан до конца 2020 года.

"Когда наша работа с Одесским припортовым заводом только начиналась, мы провозгласили амбициозные цели, касающиеся возврата ОПЗ статуса лидера химической отрасли Украины. По состоянию на сегодняшний день, перешагнув рубеж в 1 млн тонн произведенного карбамида, об этом можно говорить, как о свершившемся факте. Тем не менее, мы не будем останавливаться на достигнутом, поскольку приобретенный опыт и наши возможности позволяют наращивать сотрудничество в интересах и "Агро Газ Трейдинг", и ОПЗ, и отечественной промышленности в целом", — заявил управляющий партнер "Агро Газ Трейдинг" Александр Горбуненко.

Отметим, ОПЗ находится в управлении Фонда госимущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации. АГТ ранее не исключал возможности участия в приватизации ОПЗ.