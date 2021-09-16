Зимой в Европе возможен блэкаут для промышленности, — Goldman Sachs

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Group Inc, прогнозирует, что зимой могут быть отключения электроэнергии для европейской промышленности. Об этом со ссылкой на аналитическую записку Goldman Sachs сообщает Bloomberg.

"По данным Goldman Sachs Group Inc, стремительно растущие энергетические рынки Европы подвергают риску отключения электроэнергии этой зимой, особенно если морозы ухудшат и без того исключительно низкие запасы природного газа в регионе", — сообщает издание.

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Сообщается, что в случае холодной зимы будет Европе придется конкурировать с Азией за поставки сжиженного природного газа, что приведет к еще большему росту цен. Также есть немалый риск того, что сжиженного газа, направляемого в Европу, будет недостаточно для предотвращения истощения запасов газа к концу зимы, особенно если в Европе и Азии погода будет холодной.

"При таком исходе единственным уравновешивающим механизмом будет дальнейшее значительное повышение европейских цен на газ и электроэнергию, отражающее необходимость сокращения спроса, с сокращением спроса на электроэнергию в промышленном секторе из-за отключений электроэнергии", — сказано в аналитической записке.

Этот сценарий банка усиливает обеспокоенность по поводу энергетического кризиса в Европе, на фоне восстановления экономики после пандемии.

"Цены на энергоносители ежедневно бьют рекорды. Запасы газа и угля значительно ниже нормальных за несколько недель до начала отопительного сезона, в то время как ограниченные поставки газа из России, добыча в нижних слоях Северного моря и конкуренция с Азией за СПГ также способствуют ралли. Вдобавок к этому в среду пожар перекрыл ключевой подводный электрический кабель между Великобританией и Францией, что усугубило энергетический кризис в Великобритании", — пишет Bloomberg.

Напомним, биржевые цены на газ на европейском хабе TTF снизились на 200 долларов за тысячу кубометров после того, как почти достигли отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров. Снижение стало возможным благодаря возобновлению поставок газа из Норвегии.



При этом второй после российского "Газпрома" поставщик газа в Европе норвежская компания Equinor планирует наращивать добычу газа везде, где это возможно, в том числе и на гигантском месторождении "Тролль" в норвежском секторе Северного моря, для того чтобы удовлетворить спрос в Европе.

14 сентября цены на природный газ в Европе превысили отметку 800 долларов за тысячу кубометров, а 15 октября они вплотную приблизились к отметке 1000 долларов за тысячу кубометров.

В свою очередь эксперты отмечают, что данный рост вызван биржевыми спекуляциями и является ничем иным, как биржевым пузырем. Также эксперты считают, что ценовой пузырь может быть давлением газового бизнеса на Еврокомиссию с целью ускорить запуск скандального газопровода "Северный поток-2".

Напомним также, рост цен на сырьевые товары начался в ноябре 2020 года с роста цен на нефть. После этого на мировых рынках начали повышаться цены на другие сырьевые товары: сталь, железную руду, уголь и зерно.

Вслед за этим начали расти цены и на природный газ с середины лета 2021 года, в сезон закачки: когда цена должна была быть низкой, цены на газ в Европе демонстрировали рекордный рост. При этом эксперты отмечают, что газовое ралли вряд ли коснётся рядовых украинских граждан. Украина, хоть и не без проблем, сможет успешно пройти отопительный сезон.

Источник фото: Depositphotos