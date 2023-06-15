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НАТО пытается разработать долгосрочный пакет поддержки для Украины
Члены НАТО пытаются завершить план оказания долгосрочной поддержки Украине, но не могут решить, как лучше обеспечить безопасность страны, пока она не сможет присоединиться к военному альянсу, по словам официальных лиц США и Европы.
Об этом пишет Reuters.
В настоящее время в НАТО царит согласие, что Украина не может присоединиться к Альянсу, пока продолжаются боевые действия против российских войск. Члены НАТО все еще обсуждают, как ответить на стремление правительства Киева о членстве.
По словам официальных лиц, на которых ссылается издание, члены Альянса близки к согласованию постепенных шагов по укреплению связей с Украиной, включая усовершенствование сотрудничества между НАТО и Киевом и многолетнюю программу помощи Украине в приведении ее сил безопасности к оперативным и техническим стандартам НАТО.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Однако союзникам еще предстоит решить разногласия относительно того, как ответить на желание Украины стать членом, регулируемым нечеткой декларацией 2008 года о присоединении к Североатлантическому альянсу.
Высокопоставленный источник в альянсе, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что продолжается упорный поиск механизма, который приблизит Украину к НАТО, не вводя ее в НАТО.
Напомним, несмотря на то, что страны-члены НАТО на саммите в Вильнюсе пообещают увеличить военную поддержку Украине и помогать ей столько, сколько потребуется, НАТО не желает предлагать Украине обязательства по безопасности перед РФ. Союзники считают необходимым гарантировать долгосрочный мир в Киеве, но не вовлекаясь в будущие конфликты.