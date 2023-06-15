НАТО намагається розробити довгостроковий пакет підтримки для України

Члени НАТО намагаються завершити план надання довгострокової підтримки Україні, але не можуть вирішити, як найкраще забезпечити безпеку країни, поки вона не зможе приєднатися до військового альянсу, за словами офіційних осіб США та Європи.

Про це пише Reuters.

Наразі у НАТО панує згода, що Україна не може приєднатися до Альянсу, поки ще тривають бойові дії проти російських військ. Члени НАТО все ще обговорюють, як відповісти на прагнення уряду Києва щодо членства.

За словами офіційних осіб, на яких посилається видання, члени Альянсу близькі до узгодження поступових кроків для зміцнення зв’язків з Україною, включаючи вдосконалення співпраці між НАТО та Києвом і багаторічну програму допомоги Україні у приведенні її сил безпеки до оперативних і технічних стандартів НАТО.

Проте, союзникам ще належить вирішити розбіжності щодо того, як відповісти на бажання України стати членом, яке регулюється нечіткою декларацією 2008 року про приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Високопоставлене джерело в альянсі, яке побажало залишитися анонімним, повідомило, що триває наполегливий пошук механізму, який наблизить Україну до НАТО, не вводячи її в НАТО.

Нагадаємо, попри те, що країни-члени НАТО на саміті у Вільнюсі пообіцяють збільшити військову підтримку Україні та допомагати їй стільки, скільки буде потрібно, НАТО не бажає пропонувати Україні зобов'язання щодо безпеки перед РФ. Союзники вважають за необхідне гарантувати довгостроковий мир у Києві, але не втягуючись у майбутні конфлікти.