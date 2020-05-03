Политика 1 час назад

Фрегат "Гетман Сагайдачный" провел ракетные стрельбы в Черном море (ВИДЕО)

Флагман ВМС Украины также выполнил ряд учебно-боевых задач

Фрегат "Гетман Сагайдачный" провел ракетные стрельбы в Черном море (ВИДЕО) Фрегат "Гетман Сагайдачный" провел ракетные стрельбы в Черном море (ВИДЕО)
Фрегат "Гетман Сагайдачный". Фото: mil.in.ua

Флагман украинского флота "Гетман Сагайдачный" вышел в Черное море.

Фрегат закрыл район для проведения ракетных испытаний и выполнил ряд учебно-боевых задач, сообщает пресс-служба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Facebook.

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"Экипажу были поставлены задачи выполнить практические стрельбы из корабельной артиллерийской установки АК-100 и уничтожить условного противника из зенитной автоматической артиллерийской 30-миллиметровой установки — АК-630, с которыми личный состав успешно справился", — говорится в сообщении.

При этом в ВМС подчеркнули, что впервые за несколько лет корабль провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16 "для обеспечения радиоэлектронных помех, которые создают так называемые "облака" для отклонения от курса наведенных на корабль ракет".

Также отмечается, что уже не впервые украинские военные моряки зафиксировали нарушения морского права и присутствие Черноморского флота РФ в оккупированных и стратегически важных морских участках.

Кроме военных разведывательных кораблей в районе Галицинских газовых месторождений, команда флагмана наблюдала, как российский танкер, который двигался из оккупированных морских районов, спустил российский триколор, чтобы украинские моряки его не зафиксировали.

Ранее на Николаевском судостроительном заводе после доковой части ремонта спустили на воду десантный катер "Сватово".

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Также сообщалось, что спущенный в 2019 году на воду со стапелей завода "Кузня на Рыбальском" корабль-разведчик ВМС ВСУ успешно осуществил ходовые испытания в Одесском заливе.

Как стало известно, "Укроборонпром" после проведения аудита выставит на продажу большую часть территории и имущества ГП "Николаевский судостроительный завод".

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