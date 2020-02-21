В Николаеве спустили на воду отремонтированный десантный катер "Сватово" (ФОТО)

На Николаевском судостроительном заводе после доковой части ремонта спустили на воду десантный катер "Сватово". Об этом сообщает Николаев — город корабелов.

Во время ремонта полностью восстановлены конструкции корпуса и внешняя обшивка, отремонтирована система главного двигателя, валопроводы, винто-рулевая система, якорно-швартовная система, механизм десантной аппарели, электромеханическая часть.

Десантный катер "Сватово" предназначен для транспортировки и высадки личного состава морского десанта и подразделений сил специального назначения. Катер имеет открытый трюм и носовую аппарель.

Высокая маневренность обеспечивается двумя гребными винтами в раздельно-управляемых поворотных насадках. Это позволяет успешно выполнять десантно-транспортные операции у морского побережья, осуществлять выгрузку на необорудованный берег.

Приспособлен катер для перевозки загруженной колесной и гусеничной техники, самостоятельно выходит на берег по носовой аппарели, может буксировать другие плавсредства.

Десантовместимость — средний танк или 20 десантников с легким вооружением, или 50 тонн грузов.