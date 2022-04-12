У Маріуполі ворог застосував речовини переважно задушливої дії — "Азов"

Після атаки невідомими отруйними речовинами, яку провели війська РФ, постраждалі перебувають у задовільному стані. Про це повідомив полк "Азов".

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"Контакт цивільних осіб із речовиною був мінімальним, адже епіцентр поразки знаходився на певній відстані від місця перебування людей. Дещо ближче знаходилися військовослужбовці", — йдеться у повідомленні.

В "Азові" зазначають, що поки що немає можливості обстежити місце подій через ворожі обстріли.

Серед постраждалих мирних жителів найгірше самопочуття у літньої жінки.

"Основна симптоматика постраждалих: гіперемія особи, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в ділянці ротоглотки, слизових ділянок очей", — зазначають в "Азові".

У полку зазначають, що ворог застосував отруйні речовини переважно задушливої дії. Але їх токсикологічний аналіз поки що неможливий.

Нагадаємо, увечері 11 квітня російські військові скинули на Маріуполь невідому речовину.

При цьому Захід підготував варіанти відповіді Росії, якщо підтвердиться факт хімічної атаки в Маріуполі.