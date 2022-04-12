У Маріуполі морпіхи змогли вибратися з оточення та з'єднатися з "Азовом" - ЗМІ

У Маріуполі підрозділ миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Бєлінського зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком "Азов". Про це повідомляє видання "Злочинності.НЕТ" із посиланням на одного з офіцерів бригади.

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Для з'єднання з азовцями морпіхи спланували та успішно провели спецоперацію, хоча, за словами військових, вона була досить складною.

"Я не можу розповісти вам деталі, але можу точно сказати, що зараз ми з'єдналися з полком "Азов". Вийти вдалося кільком сотням морських піхотинців, у тому числі й пораненим", – розповів офіцер бригади.

Раніше один із військовослужбовців, котрий зараз бере участь в обороні Маріуполя, заявив, що "Азов", морська піхота, Корд, ССО, прикордонники, СБУ, Нацгвардія та інші підрозділи продовжують тримати оборону міста.

Нагадаємо, увечері 11 квітня російські військові скинули на Маріуполь невідому речовину. Після атаки невідомими отруйними речовинами постраждалі перебувають у задовільному стані.

При цьому раніше Захід підготував варіанти відповіді Росії, якщо підтвердиться факт хімічної атаки в Маріуполі.