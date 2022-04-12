Російські загарбники взяли в полон 18 українців. Ті були членами екіпажа корабля

Військові РФ взяли у полон 18 моряків-громадян України та вивезли до окупованого Донецька. Українці були членами екіпажу суховантажу "Blue Star-1" під прапором Ліберії. Сталось це на території Маріупольського морського торгівельного порту, повідомила омбудсмен Людмила Денисова.

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"Суховантаж зайшов у порт Маріуполя наприкінці лютого та був заблокований російськими окупантами. Зв’язок з екіпажем було втрачено 25 березня 2022 року. Відомо, що через брак продовольства екіпаж був вимушений перейти на дворазове харчування", – розповідає омбудсмен.

За попередньою інформацією, у полоні окупантів можуть перебувати близько 200 членів екіпажів кількох суден, які були заблоковані російськими окупантами у порту Маріуполя.

Денисова наголосила, що такими діями РФ порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканість, гарантовані статтями 3 та 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та право на свободу пересування, гарантовано статтею 2 Протоколу №4 до Конвенції.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні", – додала вона.

Нагадаємо, нещодавно Денисова також повідомляла, що РФ примусово депортувала на свою територію понад 700 тисяч українців. З них 130 тисяч – діти.