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Российские захватчики пленили 18 украинцев. Те были членами экипажа корабля

Российские захватчики пленили 18 украинцев. Те были членами экипажа корабля

Военные РФ пленили 18 моряков-граждан Украины и вывезли в оккупированный Донецк. Украинцы были членами экипажа сухогруза "Blue Star-1" под флагом Либерии. Произошло это на территории Мариупольского морского торгового порта, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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"Сухогруз зашел в порт Мариуполя в конце февраля и был заблокирован российскими оккупантами. Связь с экипажем была потеряна 25 марта 2022 года. Известно, что из-за нехватки продовольствия экипаж был вынужден перейти на двуразовое питание", – рассказывает омбудсмен.

По предварительной информации, в плену оккупантов могут находиться около 200 членов экипажей нескольких судов, заблокированных российскими оккупантами в порту Мариуполя.

Денисова подчеркнула, что такими действиями РФ нарушает право на жизнь и свободу, личную неприкосновенность, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантировано статьей 2 Протокола №4 к Конвенции.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", - добавила она.

Напомним, недавно Денисова также сообщала, что РФ принудительно депортировала на свою территорию более 700 тысяч украинцев. Из них 130 тысяч – дети.

Автор:
Максим Беркаль