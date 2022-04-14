Оккупанты заставляют мирных жителей Мариуполя носить "белые ленты", как у российских военных

Оккупанты заставляют мирных жителей Мариуполя носить "белые ленты" такие же, как отметки "свой" у российских военных. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник мера Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Оккупанты заставляют мариупольцев надевать белую ленту, как отметку "свой". Фактически, таким образом россияне еще раз используют гражданское население для "приманки" для снайперов и воинов нашего войска. Поскольку именно такая отметка используется русской армией и может быть ошибочно принята нашими за реального врага. Цинизм во всем", — написал он.

По его словам, стала поступать информация о введении оккупантами отдельных пропусков – разрешений на передвижение по городу.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения российской армии в окруженном Мариуполе от рук захватчиков погибли уже 20-22 тысячи человек.