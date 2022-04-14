- Тип
- Война Война
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Оккупанты заставляют мирных жителей Мариуполя носить "белые ленты", как у российских военных
Оккупанты заставляют мирных жителей Мариуполя носить "белые ленты" такие же, как отметки "свой" у российских военных. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник мера Мариуполя Петр Андрющенко.
"Оккупанты заставляют мариупольцев надевать белую ленту, как отметку "свой". Фактически, таким образом россияне еще раз используют гражданское население для "приманки" для снайперов и воинов нашего войска. Поскольку именно такая отметка используется русской армией и может быть ошибочно принята нашими за реального врага. Цинизм во всем", — написал он.
По его словам, стала поступать информация о введении оккупантами отдельных пропусков – разрешений на передвижение по городу.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения российской армии в окруженном Мариуполе от рук захватчиков погибли уже 20-22 тысячи человек.Подписывайтесь на наш Telegram канал