Окупанти змушують мирних жителів Маріуполя носити "білі стрічки", як у російських військових

Окупанти змушують мирних жителів Маріуполя носити "білі стрічки" такі ж, як позначки "свій" у російських військових. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Небезпека жителів. Окупанти примушують маріупольців одягати білу стрічку як позначку "свій". Фактично, таким чином росіяни ще раз використовують громадянське населення для "приманки" для снайперів і воїнів нашого війська. Оскільки саме така позначка використовується російською армією і може бути помилково прийнята нашими за реального ворога. Цинізм у всьому", — написав він.

За його словами, стала надходити інформація про запровадження окупантами окремих перепусток – дозволів на пересування містом.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російської армії в оточеному Маріуполі від рук загарбників загинуло вже 20-22 тисяч людей.