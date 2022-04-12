В Мариуполе погибли до 22 тыс. украинцев, - председатель Донецкой ОВА

С начала полномасштабного вторжения российской армии в окруженном Мариуполе от рук захватчиков погибли уже 20-22 тыс. человек, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в комментарии CNN.

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Впрочем, добавил он, поскольку ситуация в городе очень тяжелая, ведутся непрерывные боевые действия, подсчет жертв осложняется. Вместе с тем он упомянул и о недавней химической атаке на украинских защитников города.

"Мы знаем, что минувшей ночью около полуночи беспилотник сбросил какое-то пока неизвестное взрывное устройство на людей, которые находились в районе Мариупольского металлургического комбината, три человека почувствовали себя плохо", – прокомментировал ситуацию Кириленко.

Напомним, вечером 11 апреля российские военные сбросили на Мариуполь неизвестное вещество. При этом Запад подготовил варианты ответа России, если подтвердится факт химической атаки в Мариуполе.

После этого в полку "Азов", защищающем город, сообщили, что пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Там добавили, что пока нет возможности обследовать место событий из-за вражеских обстрелов.