У Маріуполі загинуло до 22 тис. українців, – голова Донецької ОВА

З початку повномасштабного вторгнення російської армії в оточеному Маріуполі від рук загарбників загинуло вже 20-22 тис. людей, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в коментарі CNN.

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Втім, додав він, оскільки ситуація у місті надзвичайно важка, ведуться безперервні бойові дії, підрахунок жертв ускладнюється. Разом з тим він згадав і про нещодавню хімічну атаку на українських захисників міста.

"Ми знаємо, що минулої ночі близько півночі безпілотник скинув якийсь поки що невідомий вибуховий пристрій, на людей, які знаходилися в районі Маріупольського металургійного комбінату, троє людей відчули себе погано", – прокоментував ситуацію Кириленко.

Нагадаємо, увечері 11 квітня російські військові скинули на Маріуполь невідому речовину. При цьому Захід підготував варіанти відповіді Росії, якщо підтвердиться факт хімічної атаки в Маріуполі.

Опісля цього у полку "Азов", що боронить місто, повідомили, що постраждалі перебувають у задовільному стані. Там додали, що поки немає можливості обстежити місце подій через ворожі обстріли.