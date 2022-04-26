У Маріуполі окупанти змушують чоловіків працювати за їжу

У заблокованому Маріуполі гуманітарна ситуація залишається катастрофічною. У місті немає продуктів харчування, води та медикаментів. Російські окупанти змушують за їжу чоловіків розбирати завали та облаштовувати братні могили.

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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Гуманітарна обстановка залишається важкою. Незважаючи на відкриту лазню та безліч пропаганди про наявність їжі та води, їжі катастрофічно не вистачає. Більше того, окупанти перейшли до ганебної практики забезпечення їжею чоловіків виключно у разі залучення до роботи", — повідомив Андрющенко.

Тому чоловіки змушені брати участь у розборі завалів, облаштуванні братських могил, буквально щоби не померти з голоду.

Крім того, медична допомога у місті недоступна. Російські окупанти анонсували відкриття першої "лікарні" у приміщенні стоматологічного центру "Аполлонія" у Лівобережному районі.

"Це, мабуть, найбільше говорить про справжню підготовленість окупантів, їхню турботу про громадян та реальний стан інших лікарень міста", — підкреслив Андрющенко.

Як повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, після повномасштабного вторгнення в Україну військ РФ у Маріуполі загинули вже понад 20 тисяч мирних жителів.

Нагадаємо, окупанти продовжують бомбардування та обстріл території заводу "Азовсталь", де зараз продовжують ховатися від російських військових мирні жителі.

А Міжнародний комітет Червоного Хреста закликає Росію негайно надати безперешкодний доступ до Маріуполя для евакуації з міста мирних осіб та поранених.