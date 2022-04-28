Війська РФ знову скинули авіабомби на "Азовсталь" - знищили шпиталь, є загиблі

Російські військові вкотре порушили Женевську конвенцію - скинули авіабомби на військово-польовий шпиталь, розташований на території заводу "Азовсталь". Є загиблі, поранені та контужені.

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28 квітня війська РФ завдали авіаударів по військовому польовому шпиталю на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Про це повідомляє полк "Азов" у своєму телеграм-каналі.

За словами військових, внаслідок авіаударів загинули кілька людей, також є постраждалі серед військовослужбовців, а також є заново поранені та контужені.

"Через ворожу атаку частина приміщення впала - зокрема операційна, що унеможливлює тепер допомогу нашим воїнам навіть у тих умовах, які були раніше", - йдеться в повідомленні "Азова".

Також українські захисники наголошують, що Женевська конвенція гарантує захист стаціонарних та пересувних медичних закладів, тому обстрілювати їх заборонено. Однак у РФ ігнорують ці норми.

Нагадаємо, вночі з 27 на 28 квітня російські окупанти завдали Маріуполю 50 авіаударів і скидали фосфорні бомби.

Раніше, 27 квітня, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський закликав провести для порятунку гарнізону процедуру типу extraction, як при операції у Дюнкерку 1940 року.