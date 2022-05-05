Эвакуация из Мариуполя продолжится 6 мая. Людей собирают возле ТРЦ "Порт Сити"

Очередной этап эвакуации из Мариуполя состоится в субботу, 6 мая. Людей, которые хотят эвакуироваться собирают возле ТРЦ "Порт Сити" в 12:00.

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Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Напомним, в рамках гуманитарного коридора из оккупированного российской армией Мариуполя в среду, 4 мая, были эвакуированы 344 человека.