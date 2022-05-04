Из оккупированного Мариуполя 4 мая эвакуировали более 300 человек, - Верещук

В рамках гуманитарного коридора из оккупированного российской армией Мариуполя в среду, 4 мая, были эвакуированы 344 человека.

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Об этом сообщила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Сегодня в рамках мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека. Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они только что прибыли в Запорожье. Еще одна наша маленькая победа", - проинформировала Верещук.

Напомним, 4 мая российские кафиры прорвались на завод "Азовсталь" в Мариуполе, который ранее обстреливали и бомбили. На территории предприятия идут жесткие бои.

В связи с этим президент Владимир Зеленский попросил Генсека ООН помочь с эвакуацией из "Азовстали" всех раненых.