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Из оккупированного Мариуполя 4 мая эвакуировали более 300 человек, - Верещук
В рамках гуманитарного коридора из оккупированного российской армией Мариуполя в среду, 4 мая, были эвакуированы 344 человека.
Об этом сообщила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Сегодня в рамках мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека. Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они только что прибыли в Запорожье. Еще одна наша маленькая победа", - проинформировала Верещук.
Напомним, 4 мая российские кафиры прорвались на завод "Азовсталь" в Мариуполе, который ранее обстреливали и бомбили. На территории предприятия идут жесткие бои.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В связи с этим президент Владимир Зеленский попросил Генсека ООН помочь с эвакуацией из "Азовстали" всех раненых.