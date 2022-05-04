З окупованого Маріуполя 4 травня евакуювали понад 300 осіб, - Верещук

В рамках гуманітарного коридору з окупованого російською армією Маріуполя в середу, 4 травня, було евакуювано 344 людини.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Сьогодні в рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини. Це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки. Всі вони щойно прибули до Запоріжжя. Ще одна наша маленька перемога", - поінформувала Верещук.

Нагадаємо, 4 травня російські окупанти прорвалися на завод "Азовсталь" у Маріуполі, який раніше обстрілювали та бомбардували. На території підприємства точаться жорсткі бої.

У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський попросив Генсека ООН допомогти з евакуацією з "Азовсталі" всіх поранених.