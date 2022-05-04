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З окупованого Маріуполя 4 травня евакуювали понад 300 осіб, - Верещук
В рамках гуманітарного коридору з окупованого російською армією Маріуполя в середу, 4 травня, було евакуювано 344 людини.
Про це повідомила міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Сьогодні в рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини. Це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки. Всі вони щойно прибули до Запоріжжя. Ще одна наша маленька перемога", - поінформувала Верещук.
Нагадаємо, 4 травня російські окупанти прорвалися на завод "Азовсталь" у Маріуполі, який раніше обстрілювали та бомбардували. На території підприємства точаться жорсткі бої.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський попросив Генсека ООН допомогти з евакуацією з "Азовсталі" всіх поранених.