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Евакуація з Маріуполя продовжиться 6 травня. Людей збирають біля ТРЦ "Порт Сіті"

Евакуація з Маріуполя продовжиться 6 травня. Людей збирають біля ТРЦ "Порт Сіті"

Черговий етап евакуації із Маріуполя відбудеться у суботу, 6 травня. Людей, які хочуть евакуюватися, збирають біля ТРЦ "Порт Сіті" о 12:00.

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Про це заявила віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук.

Нагадаємо, в рамках гуманітарного коридору з окупованого російською армією Маріуполя в середу, 4 травня, було евакуйовано 344 особи.

Автор:
Ілля Требор