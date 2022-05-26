США не знімуть санкцій з Росії, навіть якщо вона розблокує українські порти

США відкидають пропозиції Росії про відміну санкцій в обмін на розблокування доступу до українських портів.

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Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайсна на брифінгу в середу, повідомляє "Європейська правда".

"Звичайно, ми не зніматимемо санкції у відповідь на порожні обіцянки. І раніше ми чули їх від Російської Федерації. Я думаю, ми маємо підстави для скептицизму, коли ми чули різні обіцянки та пропозиції з Росії. Найшвидше вирішення проблеми зростання цін на сировину, зростання цін на продовольство у всьому світі - це припинення росіянами цієї жорстокої війни, припинення Росією блокади портів України, припинення нападів на зернові елеватори, припинення нападів на судна із зерном", - наголосив Прайс.

Він назвав жахливим те, що Росія прагне використовувати продукти харчування та енергію як зброю, та відкинув твердження Росії про те, що це санкції проти неї викликали продовольчу кризу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш добивається високої угоди з Росією, Туреччиною та іншими країнами, щоб відкрити український експорт продовольства на світові ринки та запобігти потенційному глобальному дефіциту продовольства