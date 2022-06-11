У жовтні Україні може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Федеральним міністром з питань продовольства та сільського господарства Німеччини Джемом Оздеміром. Серед іншого, сторони обговорили нову економічну стратегію України та військову блокаду Росією українських портів.

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Про це український прем'єр повідомив у Telegram.

Шмигаль розповів Оздеміру про нову економічну стратегію України, яка складається з низки програм, зокрема підтримки переробної та аграрної промисловості.

"Надання грантів малим і середнім підприємцям на розвиток цих галузей стало б сильним поштовхом для української економіки. Не менш важливо якомога швидше відновити інфраструктуру у звільнених регіонах, щоб забезпечити нормальну логістику та роботу підприємств. Розраховуємо, що Німеччина всебічно долучиться до відновлення України", - йдеться у повідомленні.

Також підіймалися питання військової блокади Росією українських портів і продовольчої кризи, яка загрожує світові внаслідок цього. Шмигаль наголосив, що агресор навмисно руйнує сільськогосподарські об’єкти, як, наприклад, другий найбільший зерновий термінал України в Миколаєві кілька днів тому.

"За попередніми оцінками, у жовтні нам може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю - для 10-15 млн тонн. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ. Тож наголосив, що допомога Німеччини була б цінною та своєчасною", - додав прем'єр-міністр.

Зокрема, за його словами, Україна може зробити суттєвий внесок в економічний розвиток Європи, гарантувати європейську продовольчу безпеку, сприяти пришвидшенню "зеленого" переходу та цифровізації Європи.

Нагадаємо, що у 2023 році врожай в Україні може скоротитися приблизно на 35-40%. Наразі наша країна вже втратила чверть орних земель. За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, приблизно 500 тисяч тонн зерна Росія вже вкрала з окупованих територій і вивезла до Криму.