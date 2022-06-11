В октябре Украине может не хватить складских помещений для хранения урожая, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Федеральным министром по вопросам продовольствия и сельского хозяйства Германии Джемом Оздемиром. Среди прочего, стороны обсудили новую экономическую стратегию Украины и военную блокаду Россией украинских портов.

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Об этом украинский премьер сообщил в Telegram.

Шмыгаль рассказал Оздемиру о новой экономической стратегии Украины, которая состоит из ряда программ, в частности, поддержки перерабатывающей и аграрной промышленности.

"Предоставление грантов малым и средним предпринимателям на развитие этих отраслей стало бы сильным толчком для украинской экономики. Не менее важно как можно скорее восстановить инфраструктуру в уволенных регионах, чтобы обеспечить нормальную логистику и работу предприятий. Рассчитываем, что Германия всесторонне присоединится к восстановлению Украины", - говорится в сообщении.

Также поднимались вопросы военной блокады Россией украинских портов и продовольственного кризиса, угрожающего миру вследствие этого. Шмыгаль подчеркнул, что Россия намеренно разрушает сельскохозяйственные объекты, как, например, второй крупнейший зерновой терминал Украины в Николаеве несколько дней назад.

"По предварительным оценкам, в октябре нам может не хватить складских помещений для хранения урожая - для 10-15 млн тонн. Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ. Поэтому подчеркнул, что помощь Германии была бы ценной и своевременной", - добавил премьер-министр.

В частности, по его словам, Украина может внести существенный вклад в экономическое развитие Европы, гарантировать европейскую продовольственную безопасность, способствовать ускорению "зеленого" перехода и цифровизации Европы.

Напомним, что в 2023 году урожай в Украине может сократиться примерно на 35-40%. Сейчас наша страна уже потеряла четверть пахотных земель. По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, около 500 тысяч тонн зерна Россия уже украла с оккупированных территорий и вывезла в Крым.