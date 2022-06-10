Из-за войны урожай в следующем году в Украине может сократиться на 40%, - Минагрополитики

В 2023 году урожай в Украине может сократиться приблизительно на 35-40%. Сейчас наша страна уже потеряла четверть пахотных земель.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в комментарии для CNN.

"Мы потеряли 25% пахотных земель. По объемам, конечно, больше. Мы ожидаем, что урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы, то есть примерно на 30 млн тонн меньше, на 35-40% меньше, почти половина урожая прошлого года", - сказал Высоцкий.

Также по его словам, приблизительно 500 тысяч тонн зерна Россия уже украла с оккупированных территорий и вывезла в Крым.

Высоцкий также опроверг слова главы МИД страны-агрессора РФ Сергея Лаврова, который обвинил Украину в заминировании акватории портов Черного моря, из-за чего якобы невозможно вывезти зерно.

Замминистра АПК подчеркнул, что проблема – в российских кораблях, а не в Украине. Он отметил, что пока Украина не получит гарантии от международных партнеров, экспорт зерна через порты будет невозможен.

Высоцкий подчеркнул, что Украина готова выполнять все обязательства, чтобы поставлять необходимые продукты питания для международной продовольственной безопасности.

"Так что суть предельно ясна: Россия должна остановить войну", – подытожил Высоцкий.

Отметим, украинские аграрии провели самую сложную в истории посевную и начинают подготовку к сбору урожая озимых культур.

По прогнозам Украинской зерновой ассоциации, в 2022 году урожай зерновых и масличных культур в Украине может составить 66,5 млн тонн с площади около 18,8 млн га. При этом экспорт в текущем году может составить 30 млн тонн зерновых и масличных культур при условии увеличения пропускной способности переходов на границе Украины вдвое.