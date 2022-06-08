Украина провела самую сложную в истории посевную и начинает подготовку к сбору урожая

Посевная кампания, несмотря на беспрецедентные вызовы, была проведена успешно. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, засеяно 75% прошлогодних площадей.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В рамках программы льготных кредитов "5-7-9" для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей банки выдали 38,5 млрд грн. Из них – 24 млрд грн по программе государственных портфельных гарантий", - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что теперь начинается подготовка к сбору урожая и перечислил основные вызовы, стоящие сейчас перед аграриями.

- Первое, необходимость вывоза урожая. Мининфраструктуры прорабатывает мероприятия по увеличению пропускной способности на западной границе Украины. Ведь из-за блокирования Россией украинских портов у нас остается 23,5 млн. тонн зерновых и масличных культур.

- Второе, сохранение нового урожая. Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ, учитывая международный опыт. Это позволит Украине увеличить объемы хранения на 10-15 млн тонн.

- Третье, обеспечение горючего для аграриев.

"Во время совещания дал задание профильным министерствам и ВГА обеспечить необходимое количество дизельного топлива на сезон сбора урожая", - отметил Шмыгаль.

По его словам, правительство приняло все меры, чтобы успешно провести самую сложную в истории посевную кампанию.

"Теперь должны не менее успешно провести жатву и сбор урожая", - подчеркнул премьер-министр.

По данным Минагрополитики всеми категориями хозяйств посеяно:

яровой пшеницы 189,3 тыс. га (ориентировочно за этот период в 2021 году было посеяно 162,8 тыс. га);

ярового ячменя 948,3 тыс. га (ориентировочно за этот период в 2021 году было посеяно 1337 тыс. г.);

ярового рапса 32,4 тыс. га (ориентировочно всего посеяно в 2021 году 33,2 тыс. га);

овса 157,4 тыс. га (ориентировочно за этот период в 2021 году было посеяно 177,9 тыс. га);

гороха 130,6 тыс. га (ориентировочно за этот период в 2021 году было посеяно 214,7 тыс. га);

гречихи 68,8 тыс. га (ориентировочно за этот период в 2021 году было посеяно 61,6 тыс. га);

проса 47,3 тыс. га (ориентировочно за этот период в 2021 году было посеяно 78,1 тыс. га);

кукурузы 4552,7 тыс. га (ориентировочно за этот период в 2021 году было посеяно 5167,2 тыс. га);

сахарной свеклы 180,6 тыс. га (ориентировочно за этот период в 2021 году было посеяно 224,7 тыс. га);

подсолнечника 4573,8 тыс. га (ориентировочно за этот период в 2021 году было посеяно 6293,3 тыс. га);

сои 1195,7 тыс. га (ориентировочно за этот период в 2021 году было посеяно 1237,5 тыс. га);

картофеля 1 104,9 тыс. га (ориентировочно всего посажено в 2021 году 1 283,1 тыс. га).

Отметим, как сообщает Украинская зерновая ассоциация, в 2022 году урожай зерновых и масличных культур в Украине может составить 66,5 млн тонн с площади около 18,8 млн га. При этом экспорт в текущем году может составить 30 млн тонн зерновых и масличных культур при условии увеличения пропускной способности переходов на границе Украины вдвое.