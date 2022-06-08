Україна провела найскладнішу в історії посівну і розпочинає підготовку до збирання врожаю

Посівну кампанію, незважаючи на безпрецедентні виклики, було проведено успішно. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, засіяно 75% минулорічних площ.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У рамках програми пільгових кредитів "5-7-9" для підтримки сільськогосподарських товаровиробників банки видали 38,5 млрд грн. З них - 24 млрд грн за програмою державних портфельних гарантій", - наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що тепер розпочинається підготовка до збирання врожаю та перерахував основні виклики, що стоять зараз перед аграріями.

- Перше, необхідність вивезення врожаю. Мінінфраструктури опрацьовує заходи щодо збільшення пропускної спроможності на західному кордоні України. Адже через блокування Росією українських портів у нас залишається 23,5 млн. тонн зернових та олійних культур.

– Друге, збереження нового врожаю. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ з огляду на міжнародний досвід. Це дозволить Україні збільшити обсяги зберігання на 10-15 млн. тонн.

- Третє, забезпечення пального для аграріїв.

"Під час наради дав завдання профільним міністерствам та ВДА забезпечити необхідну кількість дизельного палива на сезон збирання врожаю", - зазначив Шмигаль.

За його словами, уряд вжив усіх заходів, щоб успішно провести найскладнішу в історії посівну кампанію.

"Тепер повинні не менш успішно провести жнива та збирання врожаю", - наголосив прем'єр-міністр.

За даними Мінагрополітики всіма категоріями господарств посіяно:

ярої пшениці 189,3 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було посіяно 162,8 тис. га);

ярого ячменю 948,3 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було посіяно 1337 тис. р.);

ярого ріпаку 32,4 тис. га (орієнтовно всього посіяно у 2021 році 33,2 тис. га);

вівса 157,4 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було посіяно 177,9 тис. га);

гороху 130,6 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було посіяно 214,7 тис. га);

гречки 68,8 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було посіяно 61,6 тис. га);

проса 47,3 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було посіяно 78,1 тис. га);

кукурудзи 4552,7 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було посіяно 5167,2 тис. га);

цукрових буряків 180,6 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було посіяно 224,7 тис. га);

соняшника 4573,8 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було посіяно 6293,3 тис. га);

сої 1195,7 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було посіяно 1237,5 тис. га);

картоплі 1 104,9 тис. га (орієнтовно посаджено у 2021 році 1 283,1 тис. га).

Зазначимо, як повідомляє Українська зернова асоціація, у 2022 році врожай зернових та олійних культур в Україні може становити 66,5 млн. тонн з площі близько 18,8 млн. га. При цьому експорт у поточному році може становити 30 млн. тонн зернових та олійних культур за умови збільшення пропускної спроможності переходів на кордоні України вдвічі.