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Україна провела найскладнішу в історії посівну і розпочинає підготовку до збирання врожаю
Посівну кампанію, незважаючи на безпрецедентні виклики, було проведено успішно. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, засіяно 75% минулорічних площ.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"У рамках програми пільгових кредитів "5-7-9" для підтримки сільськогосподарських товаровиробників банки видали 38,5 млрд грн. З них - 24 млрд грн за програмою державних портфельних гарантій", - наголосив Шмигаль.
Він зазначив, що тепер розпочинається підготовка до збирання врожаю та перерахував основні виклики, що стоять зараз перед аграріями.Підписуйтеся на наш YouTube канал
- Перше, необхідність вивезення врожаю. Мінінфраструктури опрацьовує заходи щодо збільшення пропускної спроможності на західному кордоні України. Адже через блокування Росією українських портів у нас залишається 23,5 млн. тонн зернових та олійних культур.
– Друге, збереження нового врожаю. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ з огляду на міжнародний досвід. Це дозволить Україні збільшити обсяги зберігання на 10-15 млн. тонн.
- Третє, забезпечення пального для аграріїв.
"Під час наради дав завдання профільним міністерствам та ВДА забезпечити необхідну кількість дизельного палива на сезон збирання врожаю", - зазначив Шмигаль.
За його словами, уряд вжив усіх заходів, щоб успішно провести найскладнішу в історії посівну кампанію.
"Тепер повинні не менш успішно провести жнива та збирання врожаю", - наголосив прем'єр-міністр.
За даними Мінагрополітики всіма категоріями господарств посіяно:
- ярої пшениці 189,3 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було посіяно 162,8 тис. га);
- ярого ячменю 948,3 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було посіяно 1337 тис. р.);
- ярого ріпаку 32,4 тис. га (орієнтовно всього посіяно у 2021 році 33,2 тис. га);
- вівса 157,4 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було посіяно 177,9 тис. га);
- гороху 130,6 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було посіяно 214,7 тис. га);
- гречки 68,8 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було посіяно 61,6 тис. га);
- проса 47,3 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було посіяно 78,1 тис. га);
- кукурудзи 4552,7 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було посіяно 5167,2 тис. га);
- цукрових буряків 180,6 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було посіяно 224,7 тис. га);
- соняшника 4573,8 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було посіяно 6293,3 тис. га);
- сої 1195,7 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було посіяно 1237,5 тис. га);
- картоплі 1 104,9 тис. га (орієнтовно посаджено у 2021 році 1 283,1 тис. га).
Зазначимо, як повідомляє Українська зернова асоціація, у 2022 році врожай зернових та олійних культур в Україні може становити 66,5 млн. тонн з площі близько 18,8 млн. га. При цьому експорт у поточному році може становити 30 млн. тонн зернових та олійних культур за умови збільшення пропускної спроможності переходів на кордоні України вдвічі.