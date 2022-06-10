Через війну врожай наступного року в Україні може скоротитися на 40%, - Мінагрополітики

У 2023 році врожай в Україні може скоротитися приблизно на 35-40%. Наразі наша країна вже втратила чверть орних земель.

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Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у коментарі для CNN.

"Ми втратили 25% орних земель. За обсягами, звичайно, більше. Ми очікуємо, що врожай буде приблизно на 35% меншим, ніж у попередні роки, тобто приблизно на 30 млн тонн менше, на 35-40% менше, майже половина урожаю минулого року", - сказав Висоцький.

Також, за його словами, приблизно 500 тисяч тонн зерна Росія вже вкрала з окупованих територій і вивезла до Криму.

Висоцький також спростував слова глави МЗС країни-агресора РФ Сергія Лаврова, котрий звинуватив Україну в замінуванні акваторії портів Чорного моря, через що нібито неможливо вивезти зерно.

Заступник міністра АПК наголосив, що проблема – у російських кораблях, а не в Україні. Він зазначив, що доки Україна не отримає гарантії від міжнародних партнерів, експорт зерна через порти буде неможливим.

Висоцький наголосив, що Україна готова виконувати всі зобов'язання, щоб постачати необхідні продукти харчування для міжнародної продовольчої безпеки.

"Так що суть ясна: Росія повинна зупинити війну", - підсумував Висоцький.

Зазначимо, українські аграрії провели найскладнішу в історії посівну та розпочинають підготовку до збирання врожаю озимих культур.

За прогнозами Української зернової асоціації, у 2022 році врожай зернових та олійних культур в Україні може становити 66,5 млн. тонн з площі близько 18,8 млн. га. При цьому експорт у поточному році може становити 30 млн. тонн зернових та олійних культур за умови збільшення пропускної спроможності переходів на кордоні України вдвічі.