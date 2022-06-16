Война, развязанная Россией, может лишить мир трех урожаев украинской пшеницы, - Минагрополитики

Российское вторжение в Украину создает глобальный дефицит пшеницы как минимум на три сезона, удерживая большую часть украинского урожая на рынках, что подтолкнет цены к рекордным уровням.

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Об этом сообщил Reuters министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский.

"Сейчас мы говорим о трех урожаях пшеницы одновременно: мы не можем вывезти прошлогодний урожай, мы не можем собрать и вывезти текущий, и мы, очевидно, аграрии не очень захотят сеять следующий", - сказал министр.

По его словам, в Украине традиционно выращивают озимую пшеницу, которую аграрии начинают сеять с конца лета, но в этом году производители еще думают, будут ли сеяться с учетом усложненного экспорта.

Отмечается, что в Украине до конца года будут накоплены огромные излишки, которые могут составлять от 55 до 60 тонн зерновых и масличных вместе, которые просто негде хранить. Поэтому падение площади озимой пшеницы под урожай 2023 на подконтрольной Украине территории может составлять значительный процент.

"В целом, Украина посеяла 6,5 млн га озимой пшеницы под урожай 2022 года, но только 5 млн га смогли обмолочить фермеры на подконтрольной Украине территории. Таким образом, из оставшихся 1,5 млн га на оккупированной территории остается не менее 5 млн тонн пшеницы, которую невозможно собрать", - сказал Николай Сольский.

Также он добавил, что даже без этого дефицита запасы пшеницы в Украине в этом году могут достигнуть 23 млн. тонн при внутреннем потреблении на уровне 5 млн. тонн.

Напомним, что замминистра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич заявила, что Украине нехватка зерна не угрожает, поскольку это физически невозможно, потому что производство почти в пять раз превышает потребление внутри страны.