Оккупанты установили закупочные цены на зерно и пытаются возобновить его вывоз, - разведка

На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты пытаются возобновить вывоз украинского зерна. Для организации процесса была создана так называемая "ГУК" (рус. – Государственная унитарная компания).

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Ее деятельность непосредственно контролирует коллаборант Евгений Балицкий – бывший народный депутат, депутат Запорожского облсовета от запретного "Оппозиционного блока". В настоящее время – назначен оккупантами "руководителем региональной оккупационной администрации в Запорожье"", - сообщает разведка.

Для создания действенной инфраструктуры вывоза зерна, коллаборанты "национализировали" (захватили) припортовый элеватор предприятия "Новая борзая" в Бердянске, загрузочный комплекс предприятия "Аскет Шиппинг" в порту Бердянск, элеваторы предприятий «Кернел», «Оптимус» и других зерновых.

"ГУК" установил закупочные цены на сельхозпродукцию: пшеница фуражная – 6000 руб., пшеница продовольственная – 9000 руб., ячмень – 7000 руб. за 1 тонну.

Сельхозпроизводителей такая цена категорически не устраивает, поэтому они стараются не продавать урожай, а хранить его в хранилищах. При отсутствии свободных хранилищ – в других, не приспособленных для этого помещениях или даже на открытых площадках.

17 июля ожидается прибытие судна "Жибек Жоли", которое уже вывозило краденое зерно из Бердянска.

"С целью дополнительного давления на местное население Евгений Балицкий заявил, что жители могут быть поделены на тех, кто поддерживает РФ и останутся в своих домах, и других, которые должны уехать с территории региона", - сообщили в ГУР.

Отметим, Министерство иностранных дел Украины обратилось в Турцию с просьбой провести расследование в связи с отпущенным вечером 6 июля российским судном "Жибек Жоли" из турецкого порта Караса, которое перевозило украденное украинское зерно.