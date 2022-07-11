Окупанти встановили закупівельні ціни на зерно та намагаються відновити його вивезення, - розвідка

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти намагаються відновити вивезення українського зерна. Для організації процесу було створено так звану "ГУК" (рос. – Государственная унитарная компания).

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Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Її діяльність безпосередньо контролює колаборант Євген Балицький – колишній народний депутат, депутат Запорізької облради від забороненого "Опозиційного блоку". Наразі – призначений окупантами "керівником регіональної окупаційної адміністрації у Запоріжжі"", - повідомляє розвідка.

Для створення дієвої інфраструктури вивезення зерна колаборанти "націоналізували" (захопили) припортовий елеватор підприємства "Нова хортиця" у Бердянську, завантажувальний комплекс підприємства "Аскет Шиппінг" у порту Бердянськ, елеватори підприємств "Кернел", "Оптімус" та інших зернових.

"ГУК" встановив закупівельні ціни на сільгосппродукцію: пшениця фуражна - 6000 руб., пшениця продовольча - 9000 руб., ячмінь - 7000 руб. за тонну.

Сільгоспвиробників така ціна категорично не влаштовує, тому вони намагаються не продавати врожай, а зберігати його у сховищах. За відсутності вільних сховищ – в інших приміщеннях, що не пристосовані для цього, або навіть на відкритих майданчиках.

17 липня очікується прибуття судна "Жибек Жолі", яке вже вивозило крадене зерно із Бердянська.

"З метою додаткового тиску на місцеве населення Євген Балицький заявив, що мешканці можуть бути поділені на тих, хто підтримує РФ і залишаться у своїх будинках, та інших, які мають виїхати з території регіону", - повідомили у ГУР.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ України звернулося до Туреччини із проханням провести розслідування у зв'язку з відпущеним увечері 6 липня російським судном "Жибек Жолі" з турецького порту Караса, яке перевозило вкрадене українське зерно.