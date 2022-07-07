Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Категория
Политика
Дата публикации

Корабль с краденным украинским зерном покинул порт Турции

Zhibek Zholy, Корабль с краденным украинским зерном

Грузовое судно "Zhibek Zholy" под российским флагом, которое перевозит украденное украинское зерно, покинуло турецкий порт Карасу, сообщает Daily Mail.  

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Ссылаясь на данные отслеживания судов Refinitiv, агентство сообщает, что судно вышло из порта вечером 6 июля.  

Отмечается, что корабль Zhibek Zholy с зерном вошел в турецкий порт еще 1 июля из оккупированного Бердянска. В тот же день посол Украины Василий Боднар просил безотлагательных мер. 

Уже 3 июля таможенные органы Турции задержали российское грузовое судно, перевозившее зерно.  

В то же время, с начала войны Украине удалось вывезти лишь 7% годового объема экспорта зерновых. По состоянию на 6 июля, около 18,5 млн. т зерновых, предназначенных для экспорта, остаются заблокированными в Украине.

Автор:
Анастасия Перцева