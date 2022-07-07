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Корабль с краденным украинским зерном покинул порт Турции
Грузовое судно "Zhibek Zholy" под российским флагом, которое перевозит украденное украинское зерно, покинуло турецкий порт Карасу, сообщает Daily Mail.
Ссылаясь на данные отслеживания судов Refinitiv, агентство сообщает, что судно вышло из порта вечером 6 июля.
Отмечается, что корабль Zhibek Zholy с зерном вошел в турецкий порт еще 1 июля из оккупированного Бердянска. В тот же день посол Украины Василий Боднар просил безотлагательных мер.
Уже 3 июля таможенные органы Турции задержали российское грузовое судно, перевозившее зерно.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В то же время, с начала войны Украине удалось вывезти лишь 7% годового объема экспорта зерновых. По состоянию на 6 июля, около 18,5 млн. т зерновых, предназначенных для экспорта, остаются заблокированными в Украине.