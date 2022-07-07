Корабель із краденим українським зерном залишив порт Туреччини

Вантажне судно Zhibek Zholy під російським прапором, яке перевозить вкрадене українське зерно, залишило турецький порт Карасу, повідомляє Daily Mail.

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Посилаючись на дані відстеження судів Refinitiv, агентство повідомляє, що судно вийшло із порту увечері 6 липня.

Зазначається, що корабель Zhibek Zholy із зерном увійшов до турецького порту ще 1 липня з окупованого Бердянська. Того ж дня посол України Василь Боднар просив негайних заходів.

Вже 3 липня митні органи Туреччини затримали російське вантажне судно, яке перевозило зерно.

Водночас з початку війни Україні вдалося вивезти лише 7% річного обсягу експорту зернових. Станом на 6 липня близько 18,5 млн. т зернових, призначених для експорту, залишаються заблокованими в Україні.