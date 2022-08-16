Из порта "Південний" вышло судно с зерном для Африки

Утром 16 августа из морского порта “Південний” Одесской области вышло судно BRAVE COMMANDER с зерном для Африки. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

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"Сегодня утром балкер вышел в направлении порта Джибути, по прибытии в который продовольствие будет доставлено потребителям в Эфиопию. На борту судна, зафрахтованного Всемирной продовольственной программой ООН, 23 тыс. тонн пшеницы", - сказано в сообщении.

Согласно ему Мининфраструктуры и ООН прорабатывают возможности наращивания поставок продовольствия для социально незащищенных слоев населения Африки.

В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 17 судов отправились из украинских портов. На их борту более 475 тысяч тонн агропродукции.

Напомним, что Организация Объединенных Наций ожидает "значительного роста" количества кораблей, которые вывезут зерно из недавно разблокированных украинских портов после того, как Украина, Турция, РФ и ООН согласовали процедуры транспортировки продовольствия из Украины.

В организации прогнозируют, что количество судов, прибывающих в украинские порты, в ближайшее время будет расти по мере заключения новых соглашений по зерну.