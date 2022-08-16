З порту "Південний" вийшло судно із зерном для Африки

Вранці 16 серпня з морського порту "Південний" Одеської області вийшло судно BRAVE COMMANDER із зерном для Африки. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

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"Сьогодні вранці балкер вийшов у напрямку порту Джібуті, після прибуття до якого продовольство буде доставлене споживачам до Ефіопії. На борту судна, зафрахтованого Всесвітньою продовольчою програмою ООН, 23 тис. тонн пшениці", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до нього Мінінфраструктури та ООН проробляють можливості нарощування постачання продовольства для соціально незахищених верств населення Африки.

У ході реалізації Ініціативи щодо безпечного транспортування агропродукції вже 17 суден вирушили з українських портів. На їхньому борту понад 475 тисяч тонн агропродукції.

Нагадаємо, що Організація Об'єднаних Націй очікує на "значне зростання" кількості кораблів, які вивезуть зерно з нещодавно розблокованих українських портів після того, як Україна, Туреччина, РФ та ООН погодили процедури транспортування продовольства з України.

В організації прогнозують, що кількість суден, що прибувають до українських портів, найближчим часом зростатиме в міру укладання нових угод щодо зерна.