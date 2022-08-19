Генсек ООН Гутерріш вперше в історії прибув до Одеси

Вперше в історії генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш прибув з робочим візитом до Одеси. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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Гутерріша супроводжує міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Сьогодні в трьох портах Одещини 10 суден готові до завантаження. Ми очікуємо, що зможемо отримати 40 заявок на захід до Одеського порту ще суден. Тож я радий відзвітувати, що ініціатива працює" — розповів Кубраков, передає "Суспільне".

Саме з портів Одеси наразі відправляють судна з українським продовольством в рамках "зернової угоди". ООН була однією із сторін, що підписала угоду та гарнтує її виконання.

Крім того, Гутерріш у рамках поїздки має намір вирушити до Стамбула для відвідування координаційного центру, створеного в рамках імплементації відповідних домовленостей з Туреччиною та Україною, а також із Туреччиною та Росією.

До Одеси генсек ООН прибув із Одеси, де мав зустріч з президентом Володимиром Зеленським.