Генсек ООН Гутерриш впервые в истории прибыл в Одессу

Впервые в истории генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш прибыл с рабочим визитом в Одессу. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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Гутерриша сопровождает министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Сегодня в трех портах Одесской области 10 судов готовы к загрузке. Мы ожидаем, что сможем получить 40 заявок на заход в Одесский порт еще судов. Поэтому я рад отчитаться, что инициатива работает", - рассказал Кубраков, передает "Суспільне".

Именно из портов Одессы отправляют суда с украинским продовольствием в рамках "зернового соглашения". ООН была одной из сторон, подписавших соглашение и гарантирующих его выполнение.

Кроме того, Гутерриш в рамках поездки намерен отправиться в Стамбул для посещения координационного центра, созданного в рамках имплементации соответствующих договоренностей с Турцией и Украиной, а также с Турцией и Россией.

В Одессу генсек ООН прибыл из Одессы, где встречался с президентом Владимиром Зеленским.