Украина экспортировала первый миллион тонн продовольствия с начала действия "зернового коридора"

Через украинские порты после заключения соглашения по зерну в Стамбуле Украина экспортировала уже миллион тонн сельхозпродукции в 15 стран мира. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба Администрация морских портов Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В период с 1 августа, когда были разблокированы порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный", из Украины вышли 44 судна с агропродукцией.

В АМПУ добавили, что только за один день, 26 августа , из порта Черноморск вышли 4 судна, которые доставят 133 тыс тонн пшеницы, кукурузы и масла в порты Судана, Индии, Египта и Турции.

За 7 дней работы "зернового коридора" порты Большой Одессы приняли 13 судов под загрузку 362 тыс тонн пешницы, кукурузы, рапса, масла, сои и ячменя, которые направятся в порты Испании, Израиля, Германии и Турции. Параллельно с этим 13 судов с 294 тыс тонн пшеницы, масла, сои, рапса и кукурузы на борту отправились в порты Ливии, Нидерландов, Израиля, Индии, Египта, Турции, Германии и Судана.

Напомним, первым судном, вышедшим из порта Одессы, стал корабль Razoni, направившийся в Ливан с грузом в 27 тысяч тонн кукурузы.

Теперь Украина планирует нарастить темпы экспорта зерна из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" через "зерновые" коридоры в Черном море Украины до 3 млн тонн зерна ежемесячно. В течение 2022-2023 маркетингового года аграрный экспортный потенциал Украины превысит 50 млн т. Больше выручки аграриям принесет экспорт кукурузы.