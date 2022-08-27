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Украина экспортировала первый миллион тонн продовольствия с начала действия "зернового коридора"
Через украинские порты после заключения соглашения по зерну в Стамбуле Украина экспортировала уже миллион тонн сельхозпродукции в 15 стран мира. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба Администрация морских портов Украины.
В период с 1 августа, когда были разблокированы порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный", из Украины вышли 44 судна с агропродукцией.
В АМПУ добавили, что только за один день, 26 августа , из порта Черноморск вышли 4 судна, которые доставят 133 тыс тонн пшеницы, кукурузы и масла в порты Судана, Индии, Египта и Турции.
За 7 дней работы "зернового коридора" порты Большой Одессы приняли 13 судов под загрузку 362 тыс тонн пешницы, кукурузы, рапса, масла, сои и ячменя, которые направятся в порты Испании, Израиля, Германии и Турции. Параллельно с этим 13 судов с 294 тыс тонн пшеницы, масла, сои, рапса и кукурузы на борту отправились в порты Ливии, Нидерландов, Израиля, Индии, Египта, Турции, Германии и Судана.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, первым судном, вышедшим из порта Одессы, стал корабль Razoni, направившийся в Ливан с грузом в 27 тысяч тонн кукурузы.
Теперь Украина планирует нарастить темпы экспорта зерна из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" через "зерновые" коридоры в Черном море Украины до 3 млн тонн зерна ежемесячно. В течение 2022-2023 маркетингового года аграрный экспортный потенциал Украины превысит 50 млн т. Больше выручки аграриям принесет экспорт кукурузы.