Экспорт украинской молочной продукции вышел на довоенный уровень

По данным УКАБ, экспорт молочной продукции показывает активное восстановление, несмотря на проблемы с логистикой.

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Так, за август месяц торговля молочной продукцией за границу составляла 12,7 тысячи тонн, что в 2 раза больше, чем в 2021 году. Этот месячный показатель объема торговли – самый большой за весь 2022 год.

За восемь месяцев экспорт молочной продукции достиг прошлогоднего уровня и составляет 59,4 тысячи тонн.

По словам аналитика УКАБ Максима Гопки , в летний период времени торговля отечественными молочными продуктами стремительно активизировалась: суммарно за июнь-август было экспортировано 31,5 тысяч тонн, что составляет 52% фактического экспорта за первые восемь месяцев 2022 года, а также на 40% больше., чем в аналогичный период в прошлом году.

Крупнейшими импортерами украинской продукции являются: Молдова – 4,4 тысячи тонн, Польша – 2,4 тысячи тонн, Китай – 900 тонн.

В то же время импорт молокопродуктов постепенно сокращается. За 8 месяцев было импортировано 42,3 тысячи тонн, что на 37% меньше, чем в прошлом. За август ввезено в Украину 5 тысяч тонн молочных продуктов, больше всего по объемам поставок – сыров всех видов (3,1 тысяч тонн).

"За январь-август сальдо внешней торговли пассивно и составляет -2,3 $ млн. Если в сентябре темпы экспорта останутся такими же как и в августе, то сальдо внешней торговли может быть уже активным и общая торговля будет более положительной для работы отрасли", – прогнозирует Гопка.

Напомним, что ООН призывает ускорить экспорт украинского продовольствия.