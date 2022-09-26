Украина переходит от сырьевой модели экономики к продовольственной, — Минагрополитики

О постепенном переходе Украины к продовольственной модели экономики говорит увеличение экспорта молочной продукции и производство мяса, а также активное развитие сферы альтернативных источников энергии и переработки зерновых культур.

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Об этом заявили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Отметим, что продовольственная экономика характерна для развитых стран, тогда как сырьевая — для развивающихся стран.

В ведомстве отметили, что экспорт украинской молочной продукции достиг рекордного показателя за последние два года, но не уточнили показатели.

"Форс-мажорный фактор войны ускорил нашу трансформацию. Глядя на результаты работы аграрного сектора за 7 месяцев войны, мы видим, что уже точка невозврата в сырьевую модель пройдена. Что это подтверждает? Прежде всего, все поняли – аграрные производители, фермеры, что концентрироваться на одной или двух зерновых масличных культурах очень рискованно. И должна быть однозначно дифференциация", - сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире национального марафона UAразом.

Удешевлением кормов и тренд развития животноводства привели к увеличению поголовья промышленного свиноводства и птицеводства.

Инвестиции направляются в биоэнергетику, что, как отметил Высоцкий, подтолкнуло развитие сферы альтернативных источников энергии (биоэтанол, биогаз, биометан).

"В Украине уже запущены проекты по этому направлению – до конца года будет еще целый ряд. Данные проекты обеспечивают замещение импорта энергетических ресурсов, что для нас важно, ведь мы таким образом выравниваем энергетический баланс", – добавил первый замминистра аграрной политики и продовольствия.

По данным УКАБ, за август торговля молочной продукцией за границу составляла 12,7 тысячи тонн, что в 2 раза больше, чем в 2021 году. Этот месячный показатель объема торговли – самый большой за весь 2022 год.

За восемь месяцев экспорт молочной продукции достиг прошлогоднего уровня и составляет 59,4 тысячи тонн. Крупнейшими импортерами украинской продукции являются: Молдова – 4,4 тысячи тонн, Польша – 2,4 тысячи тонн, Китай – 900 тонн.

В августе 2022 года объемы украинского экспорта выросли на 25% и составили 7,29 млн тонн. В денежном эквиваленте экспортеры получили 3,36 млрд долларов, что на 411 млн долларов больше, чем в июле.