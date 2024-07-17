Оптическое будущее связи: интернет-провайдеры переходят на стандарты новой эпохи

По данным Digital Quality of Life Index за 2023 год (DQL 2023) по показателю стабильности фиксированного интернета (fixed internet stability) Украина заняла первое место в мире, прыгнув сразу на 95 позиций. Показателей индекса за 2024 год от международной компании Surfshark, специализирующейся на кибербезопасности, еще ждем, но действительно в последние годы в Украине динамично развиваются оптические сети доступа в интернет. GPON-доступ постепенно становится главным стандартом в фиксированных интернет-сетях. Рассказываем, стоит ли пользователям других стандартов переходить на оптику, где она незаменима и когда станет безальтернативной для украинцев.

Ковид и война показали преимущества GPON

Согласно данным FTTH Council Europe, одним из главных факторов роста числа абонентов FTTH/B в странах Европы стала пандемия ковида.

Миллионы людей были вынуждены работать и отдыхать дома и им понадобился более мощный интернет. Среди факторов также упоминается сельское население, которое, как и в Украине, не имеет других вариантов получить быстрый и надежный интернет другими средствами.

Так, среди стран ЕС-39, Украина по состоянию на сентябрь 2023 обеспечивает возможность подключения 72,1% домохозяйств, что больше среднего уровня ЕС-39 (69,9%) и ЕС вместе с Великобританией (64,5%).

Также по данным FTTH Council Europe украинские провайдеры уже обеспечили более 9 млн хоумпасов .

Но кроме ковида украинский рынок получил еще один мощный толчок, которого не желал никто – большая война.

Блэкауты, вызванные обстрелами украинской энергетики, показали GPON с лучшей стороны. Отсутствие потребности в питании промежуточных узлов обеспечивает связь в любое время. Абоненту нужно только подключить домашний роутер и ONU (оптический модем) к павербанку, а поставщику связи – обеспечить питание своего оборудования в головном узле.

Провайдеры прилагают максимум усилий, чтобы увеличить время работы сети без энергоснабжения.

"Опыт прошлого года показал, что мы можем держать связь в сети GPON не менее 72 часов, и мы готовы обеспечивать стабильную работу сервисов и дальше", – рассказали в Vodafone Украина.

В Укртелекоме уточняют, что сегодня энергонезависимые сервисы доступны для 70% абонентской базы провайдера по всей стране: "Мы предоставляем энергонезависимость до 96 часов, а это значит, что 4 дня клиенты могут быть с интернетом, если будут подпитывать свой модем и роутер от павербанка" .

Промежуточные оптические технологии – с размещением аккумуляторов в подъездах домов – характеризуются значительно меньшей энергонезависимостью, их сложнее обслуживать, и стабильность таких сетей хуже пассивных оптических (GPON).

В обычной пятиэтажке, которых по стране десятки тысяч, стоят несколько FTTB-коммутаторов, каждый из которых потребляет до 15-20 кВт/мес., а для энергонезависимости каждый коммутатор надо оборудовать аккумулятором. Пока экономия электроэнергии для нас всех — задача уровня национальной безопасности, а зарядить аккумулятор по полной, в условиях стабилизационных отключений электроэнергии, почти невозможно. Поэтому энергосберегающая технология GPON, для работы которой необходимо запитать только узел (OLT), выполняет еще и полезную общественную функцию – уменьшение нагрузки на электросети страны. Сергей Киндрась директор по развитию Укртелеком

Как уверяет Сергей Киндрась, первые блэкауты существенно усилили тренд на подключение интернета по технологии GPON, которая уже стала самой популярной и массовой услугой Укртелекома. И не только в Укртелекоме, ведь в 2024 году количество клиентов GPON в Украине впервые превзойдет количество клиентов по технологии FTTB, которая является второй технологией по популярности.

Кто и где внедряет GPON в Украине

Учитывая предысторию развития интернет-провайдеров, в Украине сложилась специфическая картина. В отличие от, например, Германии, у нас на этом рынке оперируют множество малых и средних компаний. А вот при переходе с меди на оптику, более важную роль стали играть компании национального масштаба.

Согласно данным НКЭК за 2023 год стало уменьшаться доля пользователей по технологии FTTx, то есть оптика к определенной точке, а дальше – Ethernet, где в основном оперируют локальные провайдеры, и растет доля xPON .

Отраслевые эксперты определяют трех лидеров рынка, обеспечивающих оптический доступ в Украине. Это Укртелеком, Киевстар и Vodafone Украина, поглотившая компании Фринет и Vega. Группу лидеров догоняют объединенная Datagroup-Volia и Ланет.

В настоящее время Укртелеком проложил уже более 80 тысяч километров оптики и до конца 2024 года планирует построить еще более 8 тысяч километров оптических линий связи . Принимая во внимание актуальность и целесообразность, в компании заявили, что большинство запланированных инвестиций будут направлены на модернизацию медной инфраструктуры на современную оптическую.

За ним следуют Киевстар, построивший 50 тыс. км, Datagroup-Volia – с 35 тыс. километров оптики, Vodafone Украина, развернувшая сеть более чем в 19 тыс. км оптических линий, и Ланет – с примерно 9,2 тыс. км.

Собеседники из компаний подчеркнули, что каких-либо конкретных регионов, которым они уделяют больше внимания, нет. Сети строятся повсюду. Конечно, они соревнуются за самые интересные с точки зрения соотношения капитальных вложений в выручку, но смело идут в регионы, ведь GPON это позволяет.

"Коммерческий потенциал для расширения сети сейчас шире в центральных и западных областях, которые стали приютами для внутренних мигрантов, но это отнюдь не уменьшает наш фокус на поддержку и даже усиление бизнеса и в регионах, приближенных к линии активного столкновения", — отметили в Киевстаре.

Большие против малых

На рынке фиксированного доступа в интернет в Украине существует конфликт между крупными и мелкими операторами, отмечает Министерство цифровой трансформации в "Стратегии развития сферы электронных коммуникаций Украины – 2030". Чиновники считают, что это проявляется во взаимном демпинге цен.

"Мелкие операторы не поднимают цены, потому что крупные операторы используют кросс-субсидирование и предоставляют ряд услуг почти бесплатно или значительно ниже себестоимости. Последние объясняют это тем, что иначе не смогут конкурировать с ценами мелких операторов, которые пользуются упрощенной системой налогообложения и могут устанавливать более низкие цены", – говорится в документе.

В министерстве считают это естественным следствием конкуренции, поддерживаемой государством. В то же время, чиновники соглашаются, что это приводит к низкому ARPU и сдерживает развитие рынка, потому что операторам не хватает денег для внедрения новых технологий.

В НКЭК рассказали, что тема работы провайдеров по упрощенной системе налогообложения была актуализирована Налоговой, Минфином и Интернет Ассоциацией Украины. Комиссия стала на сторону малых предприятий.

Мы дали официальное разъяснение относительно того, что вид деятельности, который подпадает под упрощенную систему налогообложения, отвечает существующему законодательству. То есть провайдеры могут работать по упрощенной системе налогообложения. Мы отреагировали в пользу поддержки малого бизнеса Виктория Трощенко член НКЭК

Хотя вопрос, являются ли почти две с половиной тысячи ФЛП на рынке фиксированного доступа независимыми представителями малого бизнеса, остается уже почти риторическим.

Как пояснил финансовый аналитик ОО "Объединенная Украина" Алексей Кущ: "Многие игроки в Украине прибегают к токсичным бизнес-практикам. В более 90% случаев речь идет о разбиении бизнесов на различных физических лиц-предпринимателей (ФЛП), платящих налоги по сниженным ставкам, маскируя таким образом действительно крупный бизнес, который может насчитывать десятки, а в некоторых случаях и сотни тысяч абонентов под МСБ. Такие компании создают несколько юридических лиц для оказания услуг в границах города, спального района, группы домов или даже отдельного дома".

Представители крупного бизнеса объясняют, почему недовольны таким положением вещей.

"Учитывая, что в тарифе Укртелекома для конечного потребителя 30% занимают налоги, а у ФЛП – на порядок меньше, а по данным НКЭК, из 8,1 млн абонентов 35% являются пользователями услуг именно ФЛП, наш конкурент – не малые провайдеры, а неравные условия ведения бизнеса", – говорит Сергей Киндрась.

Сергей также подчеркивает, что малые провайдеры хоть и могут сэкономить где-то на расходах, но находятся в зоне риска, потому что рынок труда находится под сильным давлением. И уже есть редкие случаи, когда у малых провайдеров не хватает рабочих рук для ремонта и обслуживания собственных сетей.

Отсутствие средств на обновление материальной базы, дефицит кадров и высокая конкуренция будут безальтернативно подталкивать рынок к консолидации.

Появится ли GPON к 2030 году в каждом доме

Стратегической целью Минцифры является обеспечение 75% населения и 99% объектов социальной инфраструктуры доступным фиксированным гигабитным интернетом.

Без этой составляющей Украина не сможет обеспечить устойчивость и безотказность интернет-услуг, а также стать самым удобным цифровым государством в мире, являющимся глобальной целью министерства. В частности, внедрение гигабитного интернета является важным фактором победы в войне с Россией и евроинтеграционным обязательствам Украины. В соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом мы обязались постепенно привести законодательство в сфере электронных коммуникаций в соответствие со стандартами ЕС. Согласно рекомендациям Всемирного банка государство должно обеспечить гигабитным интернетом все социальные учреждения, предоставляющие услуги населению Юрий Мацык директор директората развития инфраструктуры широкополосного доступа в Интернет Минцифры

Лидеры рынка системно модернизируют старые сети. Если посмотреть динамику статистики НКЭК, то уже в этом году пользователей GPON должно стать больше, чем тех, кто использует старые технологии. Это будет происходить не потому, что такое желание есть у чиновников. Новая технология дешевле в эксплуатации и более быстрая в масштабировании. Опрошенные провайдеры говорят, что постепенно они будут переводить на GPON имеющихся абонентов.

"Каждое повышение цен на электроэнергию для юридических лиц – это мощный удар по рентабельности FTTВ-технологии, потому что каждый коммутатор, каждый узел нуждается в электричестве", – говорит Сергей Киндрась, директор по развитию Укртелеком.

Учитывая, что украинская энергогенерация продолжает страдать от атак агрессора, дальнейший рост цен и для бизнеса, и для населения почти неизбежен.

И преимущества технологии GPON и ее важность для национальной экономики и частных потребителей очевидны как для регуляторов, так и основных операторов на рынке связи.