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Оптическое будущее связи: интернет-провайдеры переходят на стандарты новой эпохи
По данным Digital Quality of Life Index за 2023 год (DQL 2023) по показателю стабильности фиксированного интернета (fixed internet stability) Украина заняла первое место в мире, прыгнув сразу на 95 позиций. Показателей индекса за 2024 год от международной компании Surfshark, специализирующейся на кибербезопасности, еще ждем, но действительно в последние годы в Украине динамично развиваются оптические сети доступа в интернет. GPON-доступ постепенно становится главным стандартом в фиксированных интернет-сетях. Рассказываем, стоит ли пользователям других стандартов переходить на оптику, где она незаменима и когда станет безальтернативной для украинцев.
Ковид и война показали преимущества GPON
Согласно данным FTTH Council Europe, одним из главных факторов роста числа абонентов FTTH/B в странах Европы стала пандемия ковида.
Миллионы людей были вынуждены работать и отдыхать дома и им понадобился более мощный интернет. Среди факторов также упоминается сельское население, которое, как и в Украине, не имеет других вариантов получить быстрый и надежный интернет другими средствами.
Так, среди стран ЕС-39, Украина по состоянию на сентябрь 2023 обеспечивает возможность подключения 72,1% домохозяйств, что больше среднего уровня ЕС-39 (69,9%) и ЕС вместе с Великобританией (64,5%).Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Также по данным FTTH Council Europe украинские провайдеры уже обеспечили более 9 млн хоумпасов .
Но кроме ковида украинский рынок получил еще один мощный толчок, которого не желал никто – большая война.
Блэкауты, вызванные обстрелами украинской энергетики, показали GPON с лучшей стороны. Отсутствие потребности в питании промежуточных узлов обеспечивает связь в любое время. Абоненту нужно только подключить домашний роутер и ONU (оптический модем) к павербанку, а поставщику связи – обеспечить питание своего оборудования в головном узле.
Провайдеры прилагают максимум усилий, чтобы увеличить время работы сети без энергоснабжения.
"Опыт прошлого года показал, что мы можем держать связь в сети GPON не менее 72 часов, и мы готовы обеспечивать стабильную работу сервисов и дальше", – рассказали в Vodafone Украина.
В Укртелекоме уточняют, что сегодня энергонезависимые сервисы доступны для 70% абонентской базы провайдера по всей стране: "Мы предоставляем энергонезависимость до 96 часов, а это значит, что 4 дня клиенты могут быть с интернетом, если будут подпитывать свой модем и роутер от павербанка" .
Промежуточные оптические технологии – с размещением аккумуляторов в подъездах домов – характеризуются значительно меньшей энергонезависимостью, их сложнее обслуживать, и стабильность таких сетей хуже пассивных оптических (GPON).
Как уверяет Сергей Киндрась, первые блэкауты существенно усилили тренд на подключение интернета по технологии GPON, которая уже стала самой популярной и массовой услугой Укртелекома. И не только в Укртелекоме, ведь в 2024 году количество клиентов GPON в Украине впервые превзойдет количество клиентов по технологии FTTB, которая является второй технологией по популярности.
Кто и где внедряет GPON в Украине
Учитывая предысторию развития интернет-провайдеров, в Украине сложилась специфическая картина. В отличие от, например, Германии, у нас на этом рынке оперируют множество малых и средних компаний. А вот при переходе с меди на оптику, более важную роль стали играть компании национального масштаба.
Согласно данным НКЭК за 2023 год стало уменьшаться доля пользователей по технологии FTTx, то есть оптика к определенной точке, а дальше – Ethernet, где в основном оперируют локальные провайдеры, и растет доля xPON .
Отраслевые эксперты определяют трех лидеров рынка, обеспечивающих оптический доступ в Украине. Это Укртелеком, Киевстар и Vodafone Украина, поглотившая компании Фринет и Vega. Группу лидеров догоняют объединенная Datagroup-Volia и Ланет.
В настоящее время Укртелеком проложил уже более 80 тысяч километров оптики и до конца 2024 года планирует построить еще более 8 тысяч километров оптических линий связи . Принимая во внимание актуальность и целесообразность, в компании заявили, что большинство запланированных инвестиций будут направлены на модернизацию медной инфраструктуры на современную оптическую.
За ним следуют Киевстар, построивший 50 тыс. км, Datagroup-Volia – с 35 тыс. километров оптики, Vodafone Украина, развернувшая сеть более чем в 19 тыс. км оптических линий, и Ланет – с примерно 9,2 тыс. км.
Собеседники из компаний подчеркнули, что каких-либо конкретных регионов, которым они уделяют больше внимания, нет. Сети строятся повсюду. Конечно, они соревнуются за самые интересные с точки зрения соотношения капитальных вложений в выручку, но смело идут в регионы, ведь GPON это позволяет.
"Коммерческий потенциал для расширения сети сейчас шире в центральных и западных областях, которые стали приютами для внутренних мигрантов, но это отнюдь не уменьшает наш фокус на поддержку и даже усиление бизнеса и в регионах, приближенных к линии активного столкновения", — отметили в Киевстаре.
Большие против малых
На рынке фиксированного доступа в интернет в Украине существует конфликт между крупными и мелкими операторами, отмечает Министерство цифровой трансформации в "Стратегии развития сферы электронных коммуникаций Украины – 2030". Чиновники считают, что это проявляется во взаимном демпинге цен.
"Мелкие операторы не поднимают цены, потому что крупные операторы используют кросс-субсидирование и предоставляют ряд услуг почти бесплатно или значительно ниже себестоимости. Последние объясняют это тем, что иначе не смогут конкурировать с ценами мелких операторов, которые пользуются упрощенной системой налогообложения и могут устанавливать более низкие цены", – говорится в документе.
В министерстве считают это естественным следствием конкуренции, поддерживаемой государством. В то же время, чиновники соглашаются, что это приводит к низкому ARPU и сдерживает развитие рынка, потому что операторам не хватает денег для внедрения новых технологий.
В НКЭК рассказали, что тема работы провайдеров по упрощенной системе налогообложения была актуализирована Налоговой, Минфином и Интернет Ассоциацией Украины. Комиссия стала на сторону малых предприятий.
Хотя вопрос, являются ли почти две с половиной тысячи ФЛП на рынке фиксированного доступа независимыми представителями малого бизнеса, остается уже почти риторическим.
Как пояснил финансовый аналитик ОО "Объединенная Украина" Алексей Кущ: "Многие игроки в Украине прибегают к токсичным бизнес-практикам. В более 90% случаев речь идет о разбиении бизнесов на различных физических лиц-предпринимателей (ФЛП), платящих налоги по сниженным ставкам, маскируя таким образом действительно крупный бизнес, который может насчитывать десятки, а в некоторых случаях и сотни тысяч абонентов под МСБ. Такие компании создают несколько юридических лиц для оказания услуг в границах города, спального района, группы домов или даже отдельного дома".
Представители крупного бизнеса объясняют, почему недовольны таким положением вещей.
"Учитывая, что в тарифе Укртелекома для конечного потребителя 30% занимают налоги, а у ФЛП – на порядок меньше, а по данным НКЭК, из 8,1 млн абонентов 35% являются пользователями услуг именно ФЛП, наш конкурент – не малые провайдеры, а неравные условия ведения бизнеса", – говорит Сергей Киндрась.
Сергей также подчеркивает, что малые провайдеры хоть и могут сэкономить где-то на расходах, но находятся в зоне риска, потому что рынок труда находится под сильным давлением. И уже есть редкие случаи, когда у малых провайдеров не хватает рабочих рук для ремонта и обслуживания собственных сетей.
Отсутствие средств на обновление материальной базы, дефицит кадров и высокая конкуренция будут безальтернативно подталкивать рынок к консолидации.
Появится ли GPON к 2030 году в каждом доме
Стратегической целью Минцифры является обеспечение 75% населения и 99% объектов социальной инфраструктуры доступным фиксированным гигабитным интернетом.
Лидеры рынка системно модернизируют старые сети. Если посмотреть динамику статистики НКЭК, то уже в этом году пользователей GPON должно стать больше, чем тех, кто использует старые технологии. Это будет происходить не потому, что такое желание есть у чиновников. Новая технология дешевле в эксплуатации и более быстрая в масштабировании. Опрошенные провайдеры говорят, что постепенно они будут переводить на GPON имеющихся абонентов.
"Каждое повышение цен на электроэнергию для юридических лиц – это мощный удар по рентабельности FTTВ-технологии, потому что каждый коммутатор, каждый узел нуждается в электричестве", – говорит Сергей Киндрась, директор по развитию Укртелеком.
Учитывая, что украинская энергогенерация продолжает страдать от атак агрессора, дальнейший рост цен и для бизнеса, и для населения почти неизбежен.
И преимущества технологии GPON и ее важность для национальной экономики и частных потребителей очевидны как для регуляторов, так и основных операторов на рынке связи.