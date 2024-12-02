Более 100 интернет-провайдеров судятся с налоговой: в чем суть конфликта и какие последствия для потребителей

Приблизительно 130 интернет-провайдеров уже обжалуют или планируют обжаловать в административных судах решение налоговой о лишении их права находиться на упрощенной системе налогообложения.

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Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По ее словам, больше всего исков подали в Одесской области (более 30), Киевской, Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях (от 15 до 20 в каждой).

Какими будут последствия

Южанина отметила, что законодательство не содержит прямого запрета на предоставление интернет-услуг быть плательщиками единого налога. Но, как подчеркнула нардепка, налоговикам и главе налогового комитета Даниле Гетманцеву к этому безразлично.

"У них своя логика и своя трактовка верховенства права, что мы видим постоянно, в том числе по последнему закону о повышении налогов ", — подчеркнула Южанина.

Она добавила, что пока волокита будет продолжаться, последствия неизбежны и для бизнеса, и, конечно, для пользователей интернета.

В частности, такие:

монополизация рынка, а следовательно, уменьшение конкуренции на нем;

рост цен теми, кто может выполнить требование ГНС перейти на общую систему налогообложения;

ухудшение качества услуг — соответственно те, кто не сможет выполнить требование ГНС, уйдут с рынка.

Отметим, что в августе председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил, что интернет-провайдерам следует прекратить дробление бизнеса на физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Это дробление приводит к значительным потерям для государственного бюджета из-за недополучения налогов и единого социального взноса.

Напомним, ряд организаций призвали власти сохранить упрощенную систему налогообложения для поставщиков услуг доступа в интернет.

Они настаивают на том, что позиция Государственной налоговой службы, которая подчеркивает на отсутствии у малого бизнеса с 1 октября права применять упрощенную систему налогообложения, вызванную ошибочной трактовкой услуги доступа к интернету как услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации электронных коммуникационных сетей.

Уже в октябре сотни операторов электронных коммуникаций, предоставлявших услуги доступа в интернет в Украине, прекратили работу после запрета работать на упрощенной форме налогообложения.