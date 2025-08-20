- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Искусственный интеллект и антикоррупционные меры: какие рекомендации МВФ дал Украине для таможни
Украина реализовала уже более четверти стратегических инициатив, предусмотренных таможенным компонентом Национальной стратегии доходов на 2024-2030 годы. Международный валютный фонд (МВФ) положительно оценил прогресс таможенной реформы и предоставил свои рекомендации по дополнительным мерам, включая сбалансирование антикоррупционной политики и внедрение ИИ.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
Специалисты фонда, принимая во внимание, что таможенная политика в целом многокомпонентна, обнаружили дополнительные зоны роста для перехода на следующий этап, в частности:
- дальнейшее расширение института авторизованных экономических операторов (АЭО) и заключение международных соглашений о взаимном признании;
- увеличение площадок для консультаций с бизнесом и общественностью еще до начала принятия решений, непосредственно влияющих на них;
- дальнейшее внедрение искусственного интеллекта, что позволит оптимизировать анализ, выявление рисков и повысить эффективность таможенного контроля;
- сбалансирование антикоррупционной политики. Внедрение ротации персонала, видеофиксации таможенного контроля и эффективных механизмов ответственности – лишь часть мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков. Учет карьерных ожиданий должностных лиц поможет сохранить баланс при внедрении комплекса антикоррупционных мер.
Напомним, 31 июля в Минэкономики впереди или о значительном увеличении дефицита финансирования, если интенсивность российских атак сохранится, а реформы, согласованные с иностранными кредиторами, будут и дальше тормозиться.