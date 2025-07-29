Згідно з рішенням РНБО митниця не перевірятиме підприємства з високим ступенем довіри: деталі

Митниця не проводитиме документальні перевірки підприємців, які мають статус авторизованих економічних операторів (АЕО), та підприємств із незначним ступенем ризику, за винятком тих, що здійснюють діяльність, пов’язану з обігом підакцизних товарів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Державної митної служби України.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 21 липня 2025 року було встановлено обмеження на проведення документальних перевірок окремих категорій суб’єктів господарювання.

Керуючись цим документом, митниці не проводитимуть документальні перевірки щодо:

підприємств, які отримали статус авторизованого економічного оператора ( АЕО), адже до таких підприємств вже є високий рівень довіри;

АЕО), адже до таких підприємств вже є високий рівень довіри; підприємств, які самостійно усунули виявлені під час доперевірочного аналізу порушення;

підприємств, які системно працюють та мають низькі ризики порушень митного законодавства, підприємств, що нещодавно розпочали зовнішньоекономічну діяльність;

підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або територіях на яких ведуться бойові дії/можливі бойові дії;

підприємств, які ввозять на митну територію України товари, визнані гуманітарною допомогою.

У ДМСУ зазначили, що в умовах реалізації рішення РНБО особливого значення набуває інструмент доперевірочного аналізу, який є складовою пост-митного контролю.

"Такий аналіз проводиться після завершення митного оформлення товарів на підставі даних митних декларацій та іншої інформації, що характеризує діяльність підприємства. Саме доперевірочний аналіз дозволяє виявити потенційні порушення без необхідності перевірки", — зазначили в Держмитслужбі.

За результатами доперевірочного аналізу підприємства отримують від митниць повідомлення з викладенням фактів щодо можливих порушень митного або податкового законодавства.

Цей механізм дає можливість суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності самостійно усунути виявлені невідповідності ще до початку проведення документальної перевірки. Так, у першому півріччі 2025 року завдяки доперевірочному аналізу підприємства добровільно сплатили 40,1 млн грн митних платежів.

Загалом за перші пів року митниці здійснили 648 документальних перевірок, з яких лише 37 мали виїзний характер. Решта 611 перевірок було здійснено у невиїзному форматі. Загальна сума донарахованих грошових зобов’язань за результатами перевірок склала майже 1,35 млрд грн

Нагадаємо, Державна митна служба уклала контракт на розробку інформаційної системи для переходу на шосту фазу NCTS — ключового етапу у цифровій трансформації транзитної системи та поглибленні інтеграції до європейського митного простору.