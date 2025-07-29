Согласно решению СНБО таможня не будет проверять предприятия с высокой степенью доверия: детали

Таможня не будет проводить документальные проверки предпринимателей, имеющих статус авторизованных экономических операторов (АЭО) и предприятий с незначительной степенью риска, за исключением осуществляющих деятельность, связанную с оборотом подакцизных товаров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-центр Государственной таможенной службы Украины.

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 21 июля 2025 года было установлено ограничение на проведение документальных проверок отдельных категорий субъектов хозяйствования.

Руководствуясь этим документом, таможни не будут проводить документальные проверки:

предприятий, получивших статус авторизованного экономического оператора ( АЭО), ведь к таким предприятиям уже высок уровень доверия;

АЭО), ведь к таким предприятиям уже высок уровень доверия; предприятий, которые самостоятельно устранили обнаруженные в ходе допроверочного анализа нарушения;

предприятий, системно работающих и имеющих низкие риски нарушений таможенного законодательства, предприятий, недавно начавших внешнеэкономическую деятельность;

предприятий, которые находятся на временно оккупированных территориях или территориях, на которых ведутся боевые действия/возможные боевые действия;

предприятий, ввозящих на таможенную территорию Украины товары, признанные гуманитарной помощью.

В ГТСУ отметили, что в условиях реализации решения СНБО особое значение приобретает инструмент допроверочного анализа, который является составной частью пост-таможенного контроля.

"Такой анализ проводится после завершения таможенного оформления товаров на основании данных таможенных деклараций и другой информации, характеризующей деятельность предприятия. Именно допроверочный анализ позволяет выявить потенциальные нарушения без необходимости проверки", - отметили в Гостаможслужбе.

По результатам допроверочного анализа предприятия получают от таможен сообщения с изложением фактов о возможных нарушениях таможенного или налогового законодательства.

Этот механизм позволяет субъектам внешнеэкономической деятельности самостоятельно устранить выявленные несоответствия еще до начала проведения документальной проверки. Так, в первом полугодии 2025 года благодаря допроверочному анализу предприятия добровольно уплатили 40,1 млн грн таможенных платежей.

Всего за первые полгода таможни провели 648 документальных проверок, из которых только 37 носили выездной характер. Остальные 611 проверок были проведены в невыездном формате. Общая сумма доначисленных денежных обязательств по результатам проверок составила почти 1,35 млрд грн.

Напомним, Государственная таможенная служба заключила контракт на разработку информационной системы для перехода на шестую фазу NCTS — ключевого этапа цифровой трансформации транзитной системы и углубления интеграции в европейское таможенное пространство.